SUA urmăresc o relație sănătoasă și constructivă cu China

SUA urmărește o relație "sănătoasă și constructivă" cu China, dar se ghidează după principiile de securitate națională, chiar dacă aceasta împiedică potențiala creștere economică.

Declarația aparține șefei Trezoreriei SUA, Janet Yellen.

"Dacă măsurile politice pot avea consecințe economice, acestea sînt dictate exclusiv de preocupări de securitate națională", a declarat Yellen într-un extras dintr-un viitor discurs la Universitatea Johns Hopkins distribuit joi în presa americană, inclusiv în The New York Times și The Wall Street Journal. Șefa Trezoreriei s-a referit la o serie de restricții impuse de SUA împotriva Beijingului, cum ar fi interdicția de a trimite semiconductori către RPC. Ea a subliniat că Statele Unite "nu caută să sugrume economia chineză cu măsuri de securitate națională".

Potrivit secretarului Trezoreriei, SUA au trei obiective cheie în relațiile cu China. Acestea sînt protejarea drepturilor omului și a securității naționale, stabilirea unor legături economice sănătoase și cooperarea în probleme globale majore. Yellen consideră că o concurență sănătoasă între SUA și China poate fi benefică pentru ambele țări, dar a subliniat că acest lucru este posibil doar "dacă această concurență este corectă". Potrivit unor surse apropiate șefei de la Finanțe, aceasta este îngrijorată de faptul că Beijingul ar putea lua măsuri de retorsiune împotriva SUA dacă liderii chinezi consideră că politicile administrației Biden sînt "prea punitive".

La 20 aprilie, Yellen va ține un discurs despre relațiile economice ale SUA cu China și va prezenta prioritățile Washingtonului în acest domeniu. Discursul secretarului Trezoreriei va avea loc la Școala de Studii Internaționale Avansate a Universității Johns Hopkins din Washington.