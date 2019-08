Studiu: Aproape 25% din populația lumii suferă de deficit de apă potabilă Diverse 9 august 2019, 01:00

În ultimii 100 de ani, nivelul de utilizare a apei a crescut de două ori mai repede decît populația lumii. În același timp, cantitatea de apă dulce din întreaga lume este în scădere, iar unele țări de pe Pămînt se confruntă cu un deficit de apă potabilă.

Acest lucru este menţionat într-un studiu realizat de experți de la World Resources Institute (WRI), scrie ScienceAlert.



Acum, într-o criză de apă potabilă se află 17 țări în care trăiesc 1,7 miliarde de oameni – aproximativ un sfert din populația lumii. În ele, agricultura, industria și populația consumă 80% din totalul aprovizionării cu apă disponibilă.



În consecință, ținînd cont de ritmul de dezvoltare, în următorii ani, locuitorii acestor țări se vor confrunta cu o deficiență severă de apă potabilă, scriu ecologiștii. În plus, chiar și o mică secetă va fi suficientă pentru a provoca o criză pe aceste teritorii.



Cercetătorii WRI au descoperit că captările globale de apă s-au dublat, din 1960. Calculele arată că pînă în prezent această creștere nu are semne de încetinire.



Acum, pe Pămînt, există și 44 de țări în care trăiește o altă treime din populația lumii. Acolo, apa potabilă disponibilă se termină într-un ritm de 40% pe an. De exemplu, în nordul Indiei, consumul de apă în ultimul deceniu a crescut de 54 de ori.