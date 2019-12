Somn vindecător pe albine

Incredibil, dar timp de zece ani, pictorul Nikolai Iarovoi, soția sa și cei doi fii au dormit pe... stupi! În acest timp, ei au scăpat de bolile cronice și au majorat capacitatea în muncă. Acest hobby neobișnuit a apărut întîmplător.Soția lui Nikolai, Anna, a căzut, s-a lovit de o piatră, după care a început s-o doară spatele. Medicii i-au spus că vertebrele s-au deplasat și i-au recomandat femeii să urmeze un tratament de două ori pe an. După tratament, durerea dispărea, dar după cîteva săptămîni aceasta revenea. S-a ajuns la situația că femeia făcea toate treburile gospodărești în genunchi, chiar și în grădină lucra așa.„Odată m-am tîrît pînă la un stup cu albine”, spune Anna. – M-am îndreptat, nu mai aveam putere să merg! M-am rezemat cu spatele de stup și am stat. Apoi deodată am simțit că durerea dispare.Ca după injecție! Și pînă în seara a uitat de problemele cu coloana vertebrală. Ea i-a povestit soțului despre descoperirea sa. După aceea, s-a născut ideea: dar ce se va întîmpla dacă ne vom culca pe stupi? Kolea a făcut doi stupi, a făcut o podea din șase scînduri și a petrecut noaptea pe el. Senzațiile au fost minunate, neobișnuite. În primul rînd, i-a trebuit doar cinci ore pentru a se odihni bine.Și capacitatea de muncă a soțului meu a fost atît de mare, încît am început să-i cer soțului să-mi facă și mie un „pat pe albine”. La început, desigur, nu mă simțeam în largul meu. Mă tot gîndeam: cum vor reacționa albinele la o astfel de vecinătate? Dar ele s-au dovedit a fi foarte ospitaliere. La început, desigur, zburau, se uitau cine s-a mutat cu traiul deasupra. Dar apoi s-au calmat.Noi dormim așa de zece ani, din martie pînă la sfârșitul lunii septembrie, iar albinele nu ne-au înțepat niciodată, nici pe mine, nici pe soțul meu, nici pe cei doi fii! De durerea de spate am uitat chiar din vara aceea. Ca și de alte inflamații cronice din organism.Astăzi în grădina familiei Iarovoi există deja patru paturi pe stupi, două dintre ele fiind duble. Stupi de albine sînt și sub paturi, și deasupra.„Pe un astfel de pat nu este frig niciodată” spune Nikolai Iarovoi. - Albinele mențin o temperatură de 36 de grade pe tot parcursul anului. Omul are aceeași temperatură a organismului, de aceea corpul nu se supraîncălzește și nu se răcește. Dacă veți pune o saltea pe scînduri, nu va fi niciun efect, cel mai potrivit este dar un cearșaf”.Recunosc, nu am putut să rezista și am decis să încerc toate desfătările somnului cu albinele. M-am culcat pe stup și a simțit o micro-vibrație. Ca și cum sub tine bîzîie fire și ceva te împinge ușor în spate. Apoi, de mirosurile de tei, hrișcă, propolis, pur și simplu am amețit și am adormit. Am dormit vreo zece minute, dar senzația a fost ca după o noapte de adihnă! Toată oboseala acumulată de-a lungul săptămînii a dispărut complet.„Aceasta este influența stupinei”, a remarcat proprietarul cînd i-am spus despre impresiile mele. - Aici este o energie bună, un fond natural care restabilește biocîmpul”.Atunci cînd o persoană se culcă pe stup, datorită microundelor, vibrațiilor care vin de la albine, circulația sîngelui său se îmbunătățește.Odihna pe stupi este folositoare în special pentru persoanele după 30 de ani, deoarece la această vîrstă celulele organismului nu se mai refac atît de bine pe cale naturală. Și după o noapte cu albinele, te ridici și simți că nu ai nevoie de nici un fel de exercițiu fizic!Autor: Galina Kojedubova