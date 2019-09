Sfaturi de la oamenii care își gestionează cel mai bine finanțele, cum să nu cheltui banii

Nu trebuie să fii bogat pentru a fi bun cu banii și a nu avea probleme financiare. Experții spun că a sta bine cu banii ține mai mult de obiceiurile pe care le are o persoană decît de venituri.

Jurnaliștii de la Business Insider au discutat cu mai mulți experți și au cerut sfaturi privind lucrurile care trebuie evitate pentru a nu acumula datorii. Au realizat astfel o listă cu șapte lucruri pe care cei care sînt stabili financiar nu le vor cumpăra probabil niciodată:„Persoana care de fapt are cîteva sute de mii în bancă sau este poate chiar milionară conduce mai mult ca sigur o mașină de 5 ani sau chiar 10 ani”, spune experta în finanțe personale Lynnette Khalfani -COX. Ea explică acest lucru prin faptul că o mașină nouă își pierde 10% din valoarea în prima lună și 20% după primul an. O persoană care se pricepe la gestionarea banilor nu va vrea să-și asume acest tip de pierdere.Cînd vine vorba de leasing, Khalfani-Cox spune că cineva care este bun cu banii va spune nu leasingului de mașini. „Nu vor spune: ”îmi permit să iau în leasing o mașină de 50.000 de dolari anul acesta și apoi anul viitor iau alta”, spune ea. Explicația este că leasingul va implica mereu plăți în avans și apoi plăți lunare. Și chiar dacă costurile sînt mai mici decît atunci cînd iei una cu toți banii odată sau printr-un credit, trebuie să ții cont că în cazul leasingului, acea mașină nu îți aparține pînă nu o achiți integral.„Dacă sînteți motivați de cel mai mic cost pe termen lung, cumpărarea și deținerea unei mașini pe o perioadă mai lungă de timp va avea mai mult sens”, a explicat Tinan Loudenback, expert în achiziția de mașini.Cei care se pricep la bani nu caută să cheltuiască mai mult decît își pot permite pe o casă și știu că cea mai bună investiție imobiliară este cea pe care și-o pot permite. Holly Johnson, expert financiar, spune că în loc să cumpere o casă mare, scumpă, au optat pentru una mai mică, iar diferența de bani o cheltuie pe călătorii. ”Dacă am fi cumpărat o casă mai mare am fi avut mult mai puțini bani pentru a economisi și a pune lunar la pensia privată. De asemenea, ar fi trebuit să ne reducem drastic bugetul anual de călătorie”, explică aceasta.Indiferent dacă este vorba despre o achiziție de 2.000 de dolari sau o achiziție de 20 de dolari, cei care nu au probleme financiare nu vor plăti dobîndă la achizițiile lor. Cumpărarea unui bun cu cardul de credit înseamnă automat o dobîndă lunară, deci costuri suplimentare care pot fi evitate. Mai ales că unele carduri de credit pot avea dobînzi considerabile.Cei care sînt știu să își gestioneze corect banii sînt mai puțin interesați de brand și nume cît vor produse de calitate și care să țină pe termen lung. „Etalarea averii nu mai este modalitatea de a arăta că ești bogat. În special în SUA, unde cei mia bogați 1% din țară au cheltuit mai puțin pe bunuri materiale decît făceau în urmă cu 10 ani”, explică Hillary Hoffower, de la Business Insider.Cei care se descurcă cu finanțele, nu își vor umple dulapurile cu mult haine cumpărate la întîmplare și ieftine care se vor strica repede. În schimb, această categorie de oameni va prefera întotdeauna articole de calitate care vor ține mai mult timp.Oricine a planificat o nuntă știe cît de costisitoare pot fi. Dar cei care se descurcă cu banii nu vor cheltui prea mult pentru astfel de ceremonii. „Nu înțeleg de ce oamenii cred că trebuie să cheltuiască o avere pentru organizarea nunții. Prefer să călătoresc și să văd lumea cu banii aceia decît să-i cheltuiesc într-o singură zi”, explică Nathan Clarke, un tînăr care a dezvoltat tehnici și investiții de economii agresive pentru a reuși să economisească peste 100.000 de dolari pînă la 25 de ani.