Schimbări în organism, dacă mănînci zilnic avocado

Fructul-minune zis și avocado are nenumărate beneficii atît pentru organismul tău, cît și pentru piele.

Cele mai multe dintre diete includ și avocado, lucru care nu ar trebui să ne mire deoarece te poate ajuta atît cu digestia, menținerea în greutate, cît și cu sănătatea pielii și a părului.În caz că nu știai pînă acum, avocado face parte din categoria de grăsimi sănătoase de care organismul nostru are nevoie. El are în compoziție 18 aminoacizi, conține acid folic, vitamina B9, vitamina E și B6.Dacă nu te-am convins pînă acum, iată care sînt efectele pe care consumul de avocado le are asupra organismului tău:1. Are efecte anti-îmbătrînirePe toate ne sperie ideea de a îmbătrîni, însă pînă la urmă acesta este cursul firesc al vieții. Și cum acest lucru reprezintă un motiv de îngrijorare, ne achiziționăm tot felul de creme, serumuri și uleiuri care pot împiedica efectele îmbătrînirii să se vadă asupra pielii noastre. Din acest motiv, ar trebui să iei în considerare faptul că un consum crescut de avocado contribuie la îmbunătățirea calității pielii noastre. Fiind bogat în grăsimi mononesaturate și acizi grași, protejează tenul de periculul radicalilor liberi.2. Combate stresul și depresiaStresul și depresia pot afecta pe oricine și oricînd, iar din acest motiv ar trebui să analizezi modurile prin care te poți feri. Chiar dacă meditația, exercițiile fizice și practicarea unui hobby pot fi o idee bună, uneori cheia unei vieți sănătoase stă și în alimentația noastră. Un nivel scăzut de magneziu în organism poate duce la dureri de cap, sensibilitate mult mai mare, anxietate, atacuri de panică, insomnie, astenie și chiar depresie. Dacă vei mînca în fiecare zi avocado, care conține magneziu și potasiu, aceste simptome se vor diminua.3. Poți slăbiÎntotdeauna sîntem în căutarea unei diete care să ne scape de acele kilograme pe care le considerăm în plus. Dacă tot nu ai găsit dieta perfectă, află că poți mînca în fiecare zi avocado și poți slăbi deoarece el conține grăsimi sănătoase. În plus, îl poți folosi în multe combinații, de la salate, sandwich-uri sau chiar prăjituri raw-vegane.4. Te ajută să scapi de febra muscularăUn stil de viață sănătos implică o alimentație echilibrată, dar și exerciții fizice în fiecare zi. Și știm deja cum, după un antrenament intens, te poți confrunta cu febra musculară. Specialiștii ne recomandă ca, atunci cînd te confrunți cu o febră musculară, să mănînci avocado deoarece el conține grăsimi sănătoase, dar și aminoacizi.5. Ajută la întărirea unghiilorExfolierea unghiilor este o problemă cu care toate ne confruntăm la un moment dat. Iar acest lucru se datorează fie stresului, fie alimentației nesănătoase. Biotina, cunoscută și sub numele de vitamina B8, este un ingredient de care unghiile noastre au nevoie, iar ea se poate regăsi în avocado.6. Stimulează fertilitateaUn studiu realizat în anul 2016 a arătat faptul că avocado conține nutrienții necesari pentru sănătatea reproducerii, printre care potasiu și carotenoide. Antioxidanții, dar și vitamina E, te ajută la reglarea ovulației.7. Poți avea părul mult mai sănătos și strălucitorCele mai multe dintre măștile de păr conțin avocado, iar acest lucru vine ca o confirmare a faptului că beneficiile acestuia sînt extrem de multe. Vitaminele și minerale pe care le conține duc la întărirea firului de păr, făcîndu-l mult mai sănătos, hidratat și strălucitor. Îți poți prepara și acasă o mască de păr cu avocado, folosindu-te de avocado și de cîteva uleiuri esențiale.8. Reduce șansele de a avea cancerUn studiu din anul 2010 a dezvăluit faptul că printre nutrienții care ajută la menținea sănătății noastre se numără carotenoidele, care au efect în ceea ce privește reducerea șanselor de a avea anumite tipuri de cancer, precum cancerul de prostată sau cancerul gastric. Pe lîngă asta, acidul oleic, care se regăsește în avocado, te protejează împotriva cancerului la sîn.9. Îmbunătățește digestiaCînd vine vorba de digestie, trebuie să fii foarte atentă la alimentația ta, iar din acest motiv trebuie să alegi cu mare grijă alimentele pe care le consumi. Dacă vrei să scapi de inflamații sau arsuri la stomac, poți mînca avocado deoarece el conține potasiu, ba chiar într-o cantitate mult mai mare decît bananele.10. Are proprietăți antioxidanteSpecialiștii au descoperit faptul că antioxidanții sînt modalitatea ideală de a preveni anumite afecțiuni, precum Alzheimer, Parkinson sau Huntington. Pe lîngă asta, avocado conține și vitamina E, cu ajutorul căreia celulele sînt protejate de către radicalii liberi.11. Îți poate detoxifia organismulDetoxifierea organismului este esențială și ar trebui să faci una la cîteva luni. Chiar dacă ai o dietă echilibrată, este bine să faci un detox format din smoothie-uri, salate și supe, iar în acest sens te poți folosi de avocado. Efectele sale antioxidante te vor ajuta să elimini toxinele din organism.