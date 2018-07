Savanţii sînt aproape să creeze embrionii cu care speră să salveze rinocerii

La cîteva luni după moartea lui Sudan, ultimul mascul de rinocer nordic alb, o echipă internaţională de cercetători au creat recent embrioni care conţin ADN-ul său, sperînd să salveze subspecia de la dispariţie.

Cu doar două femele de rinocer nordic alb care sînt în viaţă astăzi - ambele fiind infertile - echipa speră ca procedurile de ultimă generaţie să ducă la restabilirea unei populaţii de rinoceri, scrie Phys.

„Scopul nostru este ca în trei ani să avem primul pui născut”, a precizat Thomas Hildebrandt, de la Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research din Berlin. „Avînd în vedere că durata de gestaţie este de 16 luni, avem ceva mai mult de un an pentru a reuşi o implantare”.

Embrionii au fost creaţi cu ajutorul spermei îngheţate a masculilor morţi de rinocer nordic alb şi cu ovulele femelelor din subspecia de rinocer sudic alb. Acum, cu noua tehnică de extragere a ovulelor, numită ART (assisted reproduction techniques) cercetătorii speră să obţină ovule şi de la femelele nordice, Najin şi Fatu, fiica şi nepoata lui Sudan, care trăiesc în parcul naţional din Kenya.

Prin fertilizarea acestor ovule cu sperma de rinocer alb şi implantarea embrionilor în femelele surogat din subspecia de rinocer sudic alb, echipa speră să salveze rinocerul nordic alb de la dispariţie.

Totuşi, procedura nu vine fără niciun risc: „trebuie să realizăm o anestezie totală care va dura două ore, ceea ce este destul de periculos”, a afirmat Hildebrandt. „Ne este teamă să nu se întîmple ceva neaşteptat, ar fi un coşmar”.

Pînă atunci, echipa va face practică pe surogatele sudice pentru a „testa sistemul”.

Pe termen lung, există o problemă majoră. Cu sperma de la doar patru masculi şi cu doar două femele în viaţă, subspeciei renăscute îi poate lipsi diversitatea necesară pentru a supravieţui.

Mai mult, există cercetători, precum Terri Roth şi William Swanson, ambii de la Cincinnati Zoo and Botanical Garden, care susţin că ART nu poate salva o specie de la dispariţie. „Rezultatele impresionante într-o farfurie Petri nu se traduc uşor într-un grup de descendenţi sănătoşi”, au precizat cei doi. „Să reuşeşti acest lucru este nevoie să mergi pe o cale nebătătorită şi plină de obstacole, şi rămîne improbabilă crearea unei populaţii viabile de rinocer nordic alb”.