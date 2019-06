Rolul vitaminelor în organismul uman

Specialiștii susțin că lipsa vitaminelor ar duce la imposibilitatea vieții. Acestea sînt esențiale pentru buna funcționare a organismului uman și contribuie la evitarea apariției unor afecțiuni.

Ideal este să ne luăm vitaminele din alimentație, însă nu tot timpul reușim să asimilăm necesarul de vitamine strict din alimente.sînt situații cînd în urma analizelor la sînge, medicii pot recomanda și suplimente de la farmacie. Trebuie să reții că vitaminele sub forma suplimentelor se iau numai la recomandarea medicului, atunci cînd acesta diagnostichează o carență sau un deficit în organism.Iată care este rolul vitaminelor în organism:Vitamina A are un rol esențial în organism. Aceasta protejează pielea, menține acuitatea vizuală, ajută la creșterea imunității organismului. Nu se găsește în plante, dar majoritatea fructele și legumelor conțin caroten care este transformat de organism în vitamina A. Principalele alimente care conțin vitamina A sînt: morcovii, spanacul, broccoli, țelina, ardeiul roșu, pătrunjelul.Vitamina B1 sau tiamina, așa cum mai este numită are un rol important în metabolismul glucidelor. Este o vitamină care se pierde în clipa în care legumele sînt gătite, adică prin fierbere sau prăjire. De asemenea, este o vitamină esențială pentru buna funcționare a sistemului nervos și a inimii, dar ajută și la metabolismul zahăraului. Stimulează apetitul și ajută la buna funcționare a digestiei. Iată care sînt cele mai bune surse de vitamina B1: lapte, portocale, carnea de porc slabă, cereale, șuncă, ficat de vițel, ouă, pește, carne de mînzat, cartofi.Vitamina B2 numită și riboflavină ajută la transformarea proteinelor, grăsimilor și carbohidraților în energie. De asemenea, previne anemia și ameliorează durerea de cap. O regăsim în ouă, lapte, spanac, broccoli, pîine integrală, fasole verde.Vitamina B5 sau acidul pantotenic are un rol important în conversia carbohidraților în energie. O regăsești în conopida, ciuperci sau ouă.Vitamina B6 sau piridoxina este importantă pentru formarea hemoglobinei, în metabolismul aminoacizilor, proteinelor, glucidelor și lipidelor, fiind și un real stimulent muscular. Foarte important de menționat este și faptul că acestă vitamină este fundamentală pentru producerea globulelor roșii. Se găsește în brînză, ouă, banane, alune, struguri, carne, orz, pește.Vitamina B12 se regăsește în doze mici în verdețuri, dar nu există în carne. Este esențială pentru creșterea și diviziunea celulelor din organism. Vitamina B12 ajuta la dezvoltarea și menținerea sistemului nervos, stimulează pofta de mîncare, crește performanțele fizice și psihice, împiedică acumularea de grăsimi în ficat și previne arteroscleroza.Vitamina C sau acidul ascorbic. Este bună la sintetizarea colagenului: o proteina indispensabilă sănătății gingiilor, dinților, oaselor, cartilagiilor și a pielii. Favorizează absorbția fierului conținut în vegetale și e indispensabilă în cazul cicatrizărilor. Lipsa acesteia duce la apariția scorbutului. Are rol de antioxidant în organism și este folosită drept conservant. Cele mai importante surse de vitamina C sînt citricele și legumele de culoare verde închis.Vitamina D sau calciferolul este și prezentă în natură, și produsă de organism, datorita razelor de soare. Acesta ajută la absorbția calciului și a fosforului, prin urmare participă activ la mineralizarea scheletului. Lipsa vitaminei D duce la apariția stărilor de slăbiciune musculară și articulară. În cazul copiilor, lipsa acestei vitamine duce la instalarea rahitismului. Alimentele cele mai bogate în vitamina D sînt: peștele gras și gălbenușul de ou.Vitamina E acționează ca un antioxidant în țesuturi și poate prelungi viața prin încetinirea procesului de distrugere prin oxidare a membranelor. Semințele de floarea soarelui au un conținut ridicat de vitamina E, dar și nucile, alunele, migdalele, fructele în coajă lemnoasă conțin acestă vitamină.Vitamina K este importantă pentru coagularea sîngelui și pentru metabolismul osos. Se găsește în prune și fructe de pădure, în varză de Bruxelles, broccoli, conopidă.Vitamina PP sau niacină este o vitamină care susține procesele genetice în celulele organismului și care ajută la procesarea grăsimilor din corp. Cele mai bune surse de vitamina PP sînt: peștele, carnea de pui sau curcan, organele de vită, lactatele, avocado, broccoli, spanac, nuci, cereale integrale, ciuperci, drojdie de bere.