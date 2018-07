Rolul tatălui în educaţia fiicei

Sînt tată de fată și sînt tare mîndru de asta. Că n-are nimeni fată mai frumoasă, mai deșteaptă și mai cuminte ca a mea. Că e perfectă! Iar eu sînt cioara care-și laudă puiul.

Dincolo de laude, însă, m-am pus serios pe citit de cînd sînt tată. Și uite ce sfaturi am descoperit de curînd, de la un specialist în domeniul de parenting. Mai mult, individul ăsta are cinci fete, nu una. CINCI! Așa că are multe să mă învețe și să ne învețe.

Iată ce sfaturi are fericitul tată de cinci fete:

1. EA CHIAR ARE NEVOIE DE DRAGOSTEA TA.

Învață cum să-ți exprimi dragostea față de fiica ta. Are nevoie de dragostea ta mai mult decît de banii și de cadourile tale. Toate astea nu vor compensa lipsa comunicării dintre voi. Nimeni pe lumea asta nu va putea să-i înlocuiască tăticul, atunci cînd vine vorba de siguranță și încredere. Odată ce crește, te va dezamăgi, va face propriile greșeli și, uneori, va fi arogantă și nepoliticoasă. Cîndva, poate va decide chiar să plece de acasă Tu, însă, niciodată nu trebuie să-i dai nici cel mai mic motiv să se îndoiască de dragostea ta. Singurul lucru de care trebuie să fie sigură 100% este că o iubești orice ar fi. Nu rata șansa de a o privi în ochi și a-i spune "Te iubesc."

2. DEPINDE DE TINE CE PARTENER DE VIAȚĂ ÎȘI VA ALEGE.

Relația pe care o dezvolți cu fiica ta va avea un impact imens asupra deciziei ei de a se căsători cu "un prinț" într-o zi. Dacă ești un tată bun, va căuta, inconștient, să găsească pe cineva ca tine. Dacă nu, va fi foarte dificil pentru ea să găsească un bărbat bun și să construiască o relație devotată și de iubire cu el. Fetițele "lui tati", de obicei, spun că, atunci cînd vor fi mari, se vor căsători cu tatăl lor sau cu cineva ca tati. E bine să o auzi spunînd așa ceva. Asta înseamnă că o crești frumos și că ești un taticool pentru ea.

3. ASCULTĂ-I MUZICA.

Cînd o fetiță devine adolescent, s-ar putea să-i placă un anumit gen de muzică, un gen care s-ar putea să nu-ți placă și ție. Poate nu veți avea aceleași preferințe, dar încearcă să înțelegi de ce insistă să asculte de o mie de ori același cîntec. Ascultă-i cîteva CD-uri, du-o la concertul trupei ei preferate, ca să aveți ceva în comun, un subiect fain de discuție. Cînd sînteți în mașină, las-o să aleagă ea muzica. La sfîrșitul zilei, să-i aduci mereu aminte că timpul petrecut împreună este neprețuit. Nu de alta, dar, în curînd, își va conduce propria mașină sau, mai rău, mașina prietenului ei.

4. EA ANALIZEAZĂ MEREU CUM TE COMPORȚI CU MAMA EI.

Acesta este probabil cel mai important sfat de pe listă. Urmează-l și, cu siguranță, vei fi un tată bun. E chiar simplu: arată-le tot timpul copiilor tăi că le iubești mama și că prețuiești foarte mult căsnicia voastră. Du-ți soția la întîlniri romantice, vedeți un film împreună sau mergeți la teatru, plănuiți o escapadă de week-end fără copii. Trebuie să le arăți copiilor că soția ta este prioritatea ta numărul 1 și nu neapărat ei. E o abordare foarte utilă și pentru consolidarea căsniciei, dar și pentru copiii tăi care vor dezvolta o atitudine pozitivă față de mariaj.

5. ÎNCEARCĂ SĂ FII APROAPE DE EA, MAI ALES CîND DEVINE ADOLESCENT.

Anii de adolescență vor fi o perioadă foarte grea și cu multe provocări pentru tine. Fetița ta nu va mai fi atît de drăgălașă, va avea probleme cu pubertatea și s-ar putea comporta diferit. Nu o îndepărta de tine în acele momente și încearcă să nu pierzi legătura emoțională cu ea. Fii lîngă ea cînd are nevoie de un sfat, fii la curent cu tot ce i se întîmplă, cu tot ce o interesează și mai ales cu cv-ul „iubiților". Fă-te că nu s-a întîmplat nimic deosebit dacă a folosit aparatul de ras ca să se epileze. Comportă-te cu ea ca și cum n-ar fi vorba de nicio schimbare. Trebuie să se simtă iubită și respectată indiferent dacă are 5 sau 15 ani.

6. PRACTICĂ SPORTURILE EI PREFERATE ȘI ÎNDEAMNĂ- O SPRE UN MOD DE VIAȚĂ SĂNĂTOS.

Ca fetița ta să crească sănătos, să devină o femeie frumoasă, ar trebui să-i faci cunoștință cu sportul încă de mică. Faceți exerciții matinale, alergați, învață-o să facă flotări și petreceți mult timp în aer liber. "Fată" nu înseamnă "firav". Fata ta ar trebui să capete o constituție atletică astfel încît să devină puternică, încrezătoare și de succes. Să fii fată nu înseamnă să porți rochii de prințese tot timpul. Înseamnă și să ai un corp și o minte sănătoase.

7. SĂRBĂTORIȚI DES EVENIMENTELE DIN FAMILIE.

Copilăria este partea din viață memorabilă și cea mai importantă. Fiica ta ar trebui să și-o amintească pe a ei cît mai bine cu putință. Aici depinde de tine. De exemplu, poți propune o excursie în familie în care să-i sărbătoriți ziua de naștere. Ea poate alege destinația și, împreună, să luați cea mai bună decizie. Las-o pe ea să stabilească detaliile călătoriei. Poate o încurajezi și să scrie despre asta în jurnalul ei. Nu uita să luați aparatul foto cu voi ca să aveți, mai tîrziu, un album cu amintiri prețioase.

În fiecare week-end, făceți-vă timp pentru un film împreună. Sau creați un eveniment din servitul micului dejun sau din pregătirea unei ciocolate calde. Poate mergeți și în drumeții pe munte. Veniți cu idei noi despre cum să petreceți timp de calitate împreună și faceți multe poze. Umple-i memoria emoțională cu momentele în care a fost cu tatăl ei.

8. ÎNVAȚĂ-O CĂ E MULT MAI IMPORTANT SĂ DAI DECîT SĂ PRIMEȘTI.

Se întîmplă ceva cu adevărat uimitor cînd copilul tău realizează că universul nu se învîrte în jurul lui. Nu ar trebui să se bazeze tot timpul pe sprijinul cuiva iar, uneori, ar trebui să renunțe la ultima bucățică de prăjitură pentru altcineva. Explică-i cum viața ei va deveni mult mai bună dacă va căuta să-i ajute pe alții. Mai spune-i că, uneori, e mai bine să faci un pas în lateral, decît să fii primul cu orice preț. Și probabil cel mai important lucru pe care trebuie să-l învețe despre lume este că, dacă greșește, trebuie să o recunoască și să îndrepte lucrurile.

9. FII TOT TIMPUL PREZENT LA EVENIMENTELE EI IMPORTANTE.

Toți trebuie să mergem la serviciu și toți ne luptăm să avem cariere de succes. Unii dintre noi nu au suficient timp pentru familie. Dar încearcă din răsputeri să fii prezent lîngă fiica ta cînd se întîmplă ceva important în viața ei, de exemplu o serbare a școlii sau o competiție sportivă. Întotdeauna complimentează-o pentru efortul depus, indiferent de rezultat. Dacă prietenii te invită să vedeți un meci împreună, iar, în aceeași seară, fiica ta are o serbare la școală, alege cu cap- meciul poți să-l vezi în reluare, dar nu vei putea să vezi reluarea copilăriei fetiței tale.

10. CîND EȘTI ACASĂ, ÎNCEARCĂ SĂ NU MAI ACORZI ATENȚIE TELEFONULUI MOBIL.

Cea mai mare greșeală pe care aproape toți tații moderni o fac este să continuie să lucreze și acasă. Dăm telefoane, emailuri, postăm pe Twitter sau Facebook. Deși sîntem acasă, nu sîntem disponibili pentru copiii noștri. Așa că, atunci cînd ai ajuns acasă, lasă telefonul deoparte. Petrece timp de calitate cu prințesa ta. Joacă-te cu ea, citește-i sau, pur și simplu, giugiuliți-vă. Te-a așteptat toată ziua. Prea curînd, nu va mai avea nevoie de compania ta.

11. ÎNVAȚĂ CUM SĂ O COAFEZI.

Evident că, de obicei, mama se ocupă de părul ei. Ea știe cel mai bine să-i pună funde sau cum să-i facă o coadă de cal. Dar, ce faci dacă plecați doar voi doi în excursie? În plus, psihologii spun că orice tată ar trebui să știe să-i facă fetei lui părul și unghiile! Asemenea priceperi îi arată ei că un bărbat poate fi nu doar puternic, ci poate avea și mișcări fine.

12. PLECAȚI DOAR VOI DOI.

De cîteva ori pe an, scoate-ți fata în oraș, fără alți membri ai familiei. Luați masa sau mergeți la un film. Astfel de întîlniri o vor învăța tot ce trebuie să știe despre cum ar trebui să fie tratată de un bărbat. Deschide-i ușa la mașină, fă-i complimente, fă-o să rîdă, las-o pe ea să aleagă băuturile. Plătește nota și dă-i bacșiș chelnerului. Ea se va simți de milioane și ăsta este și scopul tău. Depinde de tine cînd și cum să petreci cîteva ore cu fiica ta. Fie că vă duceți cu bicicletele în parc sau că mergeți la o librărie împreună, totul ar trebui să fie bine planificat și, cel mai important, fiica ta ar trebui să se simtă exact ca la o întîlnire reală.

13. EXPLICĂ-I FAPTUL CĂ "DRĂGUȚ" NU ÎNSEAMNĂ TOTUL.

Psihologii spun că un tată trebuie să îi explice fetei lui că, de fapt, contează aspectul ei interior și nu cel exterior. Astfel ea își va construi o personalitate puternică, încrezătoare în forțele proprii și cu un mare respect de sine. E imposibil să-ți crești fetița după tiparele revistelor glossy și depinde de tine să o faci să înțeleagă că, pentru a crea o bună impresie, nu trebuie să-și dezvelească fiecare bucățică de piele.

14. NU-I RATA COPILĂRIA!

E incredibil cît de repede trece timpul. Nici nu-ți dai seama. ACUM există fetița și tăticul ei, așa că bucură-te de rolul ăsta și încearcă să nu ratezi niciun moment!

15. NU EZITA SĂ-I SPUI "ÎMI PARE RĂU!"

Chiar dacă ne străduim să fim tați implicați, uneori ne dezamăgim copiii, nereușind să ne respectăm promisiunile. Cînd știi că ai greșit, du-te și spune-i că-ți pare rău. Cere-i chiar scuze. Învață să faci asta, dacă nu te pricepi. Acum, pînă nu e prea tîrziu. Astfel de cuvinte trebuie spuse din suflet. Dacă se întîmplă asta, relația voastră va continua întărită, iar ea te va ierta.