Regulile de bază pe care trebuie să le respecți atunci cînd iei vitamine

Curele excesive cu suplimente nutritiv nu sînt benefice organismului, așa că, în momentul în care te-ai gîdit să iei un supliment alimentar pe o perioadă mai lungă, încearcă să îl combini cu mese sănătoase.

Atunci cand medicul iti recomanda sa iei anumite vitamine, minerale ori suplimente nutritive, este important sa tii cont de anumite reguli, pentru ca acestea sa fie mai bine absorbite in organismul tau.Nu mai este un secret faptul ca ar trebui intotdeauna sa iei vitaminele la momentul la care mananci. Atunci cand consumi alimente, se initiaza o cascada de procese digestive, care ajuta organismul sa absoarba nutrientii din mancare, iar acest lucru va incuraja si absorbtia vitaminelor si mineralelor pe care le iei la recomandarea medicului, potrivit doc.ro.Vitaminele solubile in grasimi tind sa fie absorbite mai bine atunci cand mananci alimente bogate in grasimi. Iar momentul bun al zilei este dimineata, in sensul ca daca bei lapte, manaci iaurt sau pui avocado pe feliute de paine ori intr-un smoothie, atunci poti lua si vitamine liposolubile in timpul mesei.Nu ignora celelalte medicamente pe care le iei, pentru ca vitaminele si mineralele pot avea interactiuni cu substantele eliberate cu si fara prescriptie medicala. De pilda, calciul poate sa intervina in absorbtia medicatiei prescrise frecvent pentru glanda tiroida. Acestea trebuie luate la un interval de cateva ore, pentru a fi absorbite cum trebuie in fluxul sanguin.In alte cazuri, suplimentele alimentare pot ajuta medicamentele sa functioneze mai bine. Statinele, medicamente prescrise pentru scaderea colesterolului, pot cauza mai putine dureri musculare si dureri articulare daca sînt luate impreuna cu suplimentele ce contin coenzima Q10 (CoQ10), pentru ca aceasta joaca un rol in productia de energie a fibrelor musculare.Unele vitamine si minerale functioneaza mai bine cand sînt luate impreuna, iar aici vorbim de vitaminele D si K si de calciu. Vitaminele D si K ajuta organismul si oasele sa absoarba calciul, asa ca iata o modalitate simpla de a-ti ajuta oasele sa fie mai sanatoase.Alte combinatii utile sînt fierul si vitamina C, pentru ca vitamina C ajuta corpul sa elibereze un procent mai mare de fier, iar studiile arata ca administrarea fierului in combinatie cu vitamina C reduce efectele adverse ce apar in cazul suplimentarii lui, cum ar fi constipatia si greata, si incurajeaza absorbtia.Este foarte important sa stii diferenta dintre vitamine hidrosolubile si liposolubile, pentru ca asa vei profita la maximum de efectele lor. Cele solubile in grasimi (vitaminele A, D, E si K) sînt stocate in corp, deci se pot acumula si, in unele cazuri, daca se face abuz, pot face rau. Pe de alta parte, cele solubile in apa (cum ar fi folatul sau acidul folic, tiamina, riboflavina, niacina, acidul pantotenic, biotina, vitamina B6 si B12 si vitamina C) sînt excretate prin urina, asa ca nu se pot acumula in organism in cantitati mari.Mare atentie: sucul de grepfrut nu se combina cu medicamentele. Sucul acesta nu doar ca poate creste potenta unor substante in corp, insa in acelasi timp afecteaza si absorbtia altor suplimente, cum ar fi cele pe baza de sunatoare, folosite pentru a trata depresia usoara si cea moderata. Citeste prospectele cu atentie si afla daca vitaminele sau mineralele pe care le iei interactioneaza cu sucul de grepfrut.Exista reguli diferite in ceea ce priveste vitaminele si mineralele, mai ales cand vorbim despre cel mai bun moment al zilei in care trebuie sa le administrezi. Toate vitaminele din complexul B ar trebui luate dimineata, spun expertii, pentru ca ne dau energie. Alte vitamine, insa, ar trebui luate seara, deoarece unele suplimente pot da stari de somnolenta. Exemple in acest sens sînt melatonina si suplimentele cu valeriana.Si magneziul are un efect calmant si, in unele cazuri, ne poate face sa ne simtim adormiti, asa ca este bine sa iei suplimentele acestea inainte de a merge la culcare.