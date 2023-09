Primarul din New York a declarat că fluxul de imigranți ilegali poate distruge orașul

Un aflux puternic de imigranți ilegali în New York ar putea distruge orașul, astfel că sînt necesare mai multe eforturi din partea statului pentru a soluționa criza migrației, a declarat primarul Eric Adams.

"Această problemă va distruge orașul New York. 10.000 de imigranți sosesc în oraș în fiecare lună. Oameni din întreaga lume au decis să se adune, să treacă granița de sud a Statelor Unite și să ajungă în New York", îl citează The Hill pe Adams, relatează interfax.ru

El a făcut apel la autoritățile americane pentru mai mult sprijin în vederea limitării fluxului de imigranți ilegali și a subliniat, de asemenea, că pentru a schimba situația "este nevoie de o schimbare reală a politicii".

"Așa cum spunem în fiecare lună, doar un sprijin mai mare din partea statului, a partenerilor federali și o schimbare reală de politică la Washington vor ajuta cu adevărat la rezolvarea acestei crize", a declarat primarul de New York.