Premierul chinez Li Qiang va participa la summitul G20 din India weekendul viitor, a transmis luni Ministerul chinez de Externe, potrivit Xinhua şi AFP.

"La invitaţia guvernului indian, premierul Li Qiang va participa la cel de-al 18-lea summit G20 de la New Delhi, în India, în perioada 9-10 septembrie", a precizat o purtătoare de cuvînt a ministerului, Mao Ning, într-un comunicat.



Săptămîna trecută, un oficial al UE a declarat presei la Bruxelles, sub condiţia anonimatului, că preşedintele chinez Xi Jinping nu intenţionează să participe la summitul G20, notează Noi.md cu referire la agerpres.



Preşedintele american Joe Biden s-a declarat "dezamăgit" de această absenţă.



Întrebată luni despre acest lucru la un briefing de presă obişnuit, Mao Ning nu a confirmat neparticiparea lui Xi, spunînd doar că Li Qiang "va conduce o delegaţie" în India.



"G20 este un forum important pentru cooperarea economică internaţională", a spus purtătoarea de cuvînt.



"Prin participarea la această întîlnire, premierul Li Qiang va transmite gîndurile şi poziţiile Chinei privind cooperarea în cadrul G20, solicitînd G20 să consolideze unitatea şi cooperarea şi să lucreze împreună pentru a aborda provocările economice şi de dezvoltare globale", a adăugat ea, citată de AFP.



Preşedintele Xi a purtat discuţii cu premierul indian Narendra Modi, gazda summitului G20, într-o întîlnire rară faţă în faţă la summitul BRICS din Africa de Sud în urmă cu două săptămîni, dar tensiunile rămîn ridicate între cele două ţări.



India a trimis marţi un "protest puternic" Chinei după ce Beijingul a lansat o hartă care revendică terenuri pe care New Delhi pretinde că le deţine, inclusiv teritoriul apropiat de locul în care cele două ţări vecine s-au confruntat în 2020, conform agenţiei franceze de presă.



Oficiali UE speră că summitul G20 va fi o oportunitate de a încerca să determine India şi China să fie mai dure cu Rusia în ceea ce priveşte invazia din Ucraina.