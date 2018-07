Povestea incredibilă a unei tinere care a crescut într-o peșteră

Christina Rickardsson este o femeie în vîrstă de 35 de ani care a fost crescută într-o peșteră plină de oameni ai străzii care mîncau animale sălbatice.

Mama ei, Petronilia, a fugit din casa familiei pentru a scăpa de un frate abuziv atunci cînd Christina avea doar 15 zile, potrivit The Sun.

Femeia a dus-o pe Christina într-o peșteră, undeva la marginea orașului Diamantina din Brazilia, acolo unde, printre șerpi veninoși, păianjeni și scorpioni au trăit preț de cinci ani.

„Sărace lipite pămîntului, mîncam păsări pe care le vînam cu praștia și urcam mereu în oraș să vindem frunze uscate și flori pentru a cumpăra orez. Am prins încredere în a vîna și îmi aduc aminte și acum imensa mîndrie pe care am simțit-o atunci cînd am ucis prima pasăre pe care am prajit-o desupra unui foc mic”, povestește Christina.

Una dintre amintirile pe care Christina le are din copilăria grea pe care a avut-o este de la vîrsta de șapte ani, atunci cînd a ucis un băiețel pentru o bucată de pîine.

Pînă la urmă, Christina alături de fratele ei, Patrique, au ajuns într-un orfelinat și în anul 1991 au fost adoptați de o familie din Suedia, potrivit The Sun.