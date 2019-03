Plante pe care mulți le țin în casă, dar sînt foarte periculoase

Plante aparent nevinovate pot deveni dușmanul numărul 1 dintr-o casă. Vampirul energetic este sursa care îți fură energia, iar această sursă poate fi umană sau venită chiar de la o plantă.

Există cîteva plante total nerecomandate pentru a fi ținute în casă. În caz contrar, vă veți simți sleiți de putere sau fără chef de viață.Iată care sînt plantele de care trebuie să te ferești și ce plante ar trebui să ai în casă, potrivit lui Mihail Platonov, autorul cărții “Vampirii și donatorii casei. Secretele protecției energetice”.este deosebit de periculoasă pentru casa în care locuiesc oameni nehotărîți, cu voința slabă. Pentru aceștia, orhideea funcționează ca o pompă, absorbindu-le energia. Cel mai acut, vampirismul orhideei se manifestă dis-de-dimineață și în timpul nopții.este un puternic vampir energetic. Pentru a se putea dezvolta normal are nevoie de foarte multa energie. Astfel, o puteti aseza pe televizor, ca să absoarbă acea energie negativă și nu pe a noastră., desi este un puternic purificator al aerului, nu este indicat sa-l avem in locuințele noastre (in antichitate era numit arborele morții)., la rîndul ei, este plantă vampir. Plasată în camera unde petreceți mai mult timp, vă poate pune viața în pericol.sînt și ele vampiri, dar într-o măsură mai redusă, comparativ cu cele veștejite.În general, materia moartă atrage întotdeauna forțele necurate.Este important de reținut ca plantele nu trebuie amplasate în dormitoare, deoarece în timpul nopții absorb oxigen și degajă dioxid de carbon.În plus, noaptea plantele eliberează energia negativă: ciclul lor energetic este programat pe absorbția diurnă a informației negative și purificarea nocturnă, prin eliminarea energiei negative.Firește, nu toate plantele vampiri intră în categoria celor care trebuie ținute departe de casă. Anumite plante, precum ferigile, îi ajută pe unii, iar altora le pot face rau. Totul depinde de sistemul energetic al fiecărei persoane în parte.