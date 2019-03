Planta uitată de mulți oameni care e "aur" pentru sînge şi ficat Diverse 1 aprilie 2019, 01:00

Deşi multă lume crede că ștevia sau dragaveiul sînt două denumiri ale aceleeași plante, acestea sînt de fapt diferite, deși fac parte din aceeași familie.

Ambele sînt comestibile și au efecte uimitoare asupra organismului, doar că se spune că ștevia se dă la porci, iar pentru mîncare se preferă dragaveiul.

Dragaveiul sau ştevia creaţă (Rumex crispus) este una din plantele medicinale foarte bune pentru sînge şi ficat.

Dragaveiul fortifică ficatul şi stimulează funcţia hepatică. De asemenea, susţine producţia de secreţie biliară şi măreşte capacitatea de transport a oxigenului de către globulele roşii.

Dragaveiul are un bogat conţinut de fier, fiind astfel recomandat în anemii şi valori scăzute ale hemoglobinei.

Este un important constructor al sîngelui şi excelent purificator limfatic. În plus, dragaveiul fortifică splina şi contribuie la purificarea sîngelui. Dragaveiul are efect fortifiant asupra întregului organism.