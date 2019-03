Pirul – cea mai accesibilă plantă pentru tratarea multor boli

Nume populare: iarbă-rădăcină, iarba cîinelui, iarbă-vierme, dinte de cîine, jiteț, jiveț, albei, chir, pir gros, pir mic, ragalie, tirau...

Pirul tîrîtor- cea mai cunoscută și mai des întîlnită buruiană în grădină. Toate buruienile au o vitalitate și fertilitate incredibilă. Pirul are o rădăcină lungă, care, dacă este tăiată în bucăți, unde există cel puțin un ochi viu, se înrădăcinează imediat și începe să formeze o nouă plantă independentă. De aici și numele său popular - jiteț, jiveț, ortaneț. Aceasta este literalmente "foc" pentru cîmpuri și grădini, lupta cu care este extrem de dificilă și uneori imposibilă.Probabil că o astfel de supraviețuire a plantei, chiar dacă e buruiană, nu ar putea să nu afecteze capacitatea sa de a lupta nu numai cu problemele aproapelui, ci și a celor mai îndepăratați, inclusiv cu problemele sănătății omului.Pirul, este precum ar fi "venele" Pămîntului Mama, care a turnat în el puterile sale miraculoase pentru vindecare și viața copiilor săi. Animalele domestice, pisicile și cîinii, la începutul primăverii mănîncă cu plăcere iarbă tînără de pir tîrîtor. Astfel ele își completează sîngele înfometat în timpul iernii, cu vitamine proaspete și substanțe biologice active, care se conțin în pir în cantități foarte mari.Materii prime medicinale la pir sînt rizomii recoltați toamna imediat după primul îngheț sau la începutul primăverii.Aceștia sînt spălați bine în apă rece, curățați de rădăcini mici, rămășițe de tulpini și frunze, uscați la umbră în aer liber sau într-o încăpere bine aerată, așezați pe hîrtie sau pânză. Sînt depozitați în saci de pînza sau în recipiente de lemn pînă la 2 ani.În rizomul de pir, există săruri minerale (potasiu, magneziu, fier, mangan, zinc), acid silicic, acizi organici, vitamina A și B, ulei esențial, care include agropiren carbonic; substanță polizaharidică tricitină, inulină, inozitol, fructoză, levuloză, saponină, vanilină, dextroză, gumă, cuarț, levuloză, manitol, acid lactic, substanță asemănătoare cauciucului azotos, tanin.Pirul este valoros deoarece curăță corpul de radiații. Numai pentru acest lucru planta nu are preț. După dezastrul de la Cernobîl, a existat o adevărată goană după ceaiului verde din China. El este, bineînțeles, util, taninurile din compoziția sa chimică, fără îndoială, elimină stronțiul. Dar se pare că tanin există suficient și în compoziția pirului care crește sub picioarele noastre. Asfel, în căutarea a ceva străin – călcăm în picioare ce-i al nostru.