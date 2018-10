Pietrele lecuiesc!

Probabil, cu mulţi s-a întîmplat că grăbindu-se, deodată o forţă misterioasă i-a împins spre vitrina strălucitoare a unui magazin de bijuterii.

Şi iată că admirați deja pietrele verzi, roșii, galbene, albastre, purpurii. Apoi ieşiți din magazine și ați uitat despre "vizita" făcută, dar ... De fapt, nu a fost doar distractiv, ați primit un tratament cu ... pietre!



Fiecare elev ştie - pietrele sînt obiecte neînsufleţite. Dar, conform cunoştinţelor vedice, pietrele sînt vii. Se crede că acestea posedă suflet. Şi chiar pot să se înmulţească.



Fiecare piatră are o istorie foarte lungă. Şi chiar cea mai mică pietricică are o vărstă mai mare decît orice persoană de pe Pămînt. Teoria despre efectele speciale ale influenței pietrelor asupra organismului este dovedită din punct de vedere ştiinţific şi demonstrată prin numeroase experiențe. Pietrele sînt capabile de a vindeca anumite boli, ajută în situații de stres și anxietate.



Astfel, acvamarinul activizează energia inimii şi a glandei tiroide, protejează în călătorie etc. Peruzeaua are un efect pozitiv asupra corzilor vocale şi a ochilor, salvează de insomnie și coșmaruri. Cristalul de stîncă scapă de durerile de cap, tensiunea arterială, îmbunătăţeşte circulaţia sangvină. Pentru a obţine un efect terapeutic mai bun este indicat ca piatra să fie purtată la gît sau la încheietura mînii stîngi, sub formă de pandantiv sau brăţară.





Unii cred că pietrele tratează mult mai eficient decît plantele sau substanţele chimice. Aceasta se explică prin vîrsta pietrelor preţioase şi forța pe care le-a dat-o natura. În unele cazuri tratamentul cu pietre se aplică în combinaţie cu tratamentul pe bază de plante. Cu toate acestea, dacă cineva crede că, prin utilizarea pietrelor va putea să scape de unele afecţiuni, greşește. Auto-tratamentul în cel mai bun caz nu va avea niciun rezultat, iar în cel mai rău – va aduce prejudicii.

Între timp, pietrele i-au ajutat şi îi ajută pe acei, care cred în puterea lor de vindecare.