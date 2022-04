Pedicuța-miracol în tratarea dependenței de alcool, tutun sau droguri

Pedicuta este o planta care poate fi gasita la altitudini de peste 600 m, in padurile de la munte.

Aceasta se recolteaza vara, procedeul corect fiind cel de taiere al tulpinii. Specialistii nu recomanda smulgerea, deoarece este o planta care se regenereaza foarte greu. Pe langa denumirea de pedicuta, o putem regasi si sub denumirea de bradisor, talpa-ursului, sau "leacul biblic". Se poate gasi sub forma de tinctura, pulbere sau ceai.

Cunoscuta din cele mai vechi timpuri, este folosita pentru tratarea mai multor boli precum: reumatism, afectiuni ale cailor urinare si ale organelor genitale, colici renale, hemoroizi, constipatie cronica, hepatita, tumori ale ficatului, convalescenta etc.

Folosita in combinatie cu urzica, stimuleaza cresterea si regenerarea parului. La nivelul rinichilor, ceaiul ajuta la eliminarea pietrelor mici. Utilizat in perioade convalenscenta, are efect energizant asupra organismului. Aplicat pe rani deschise are rol antiseptic. De asemenea, afectiunile pshice, cosmarurile, durerile de cap cauzate de oboseala si stres, pot fi tratate prin utilizarea pe o perioada de 2 saptamani a unei perne umplute cu pedicuta, asezata langa perna pe care dormim.

Se foloseste si in tratarea dependentelor de tutun, alcool si droguri. In combinatie cu patrunjelul sau cu obligeana, are de cele mai multe ori rezultate foarte bune in tratarea acestor dependente. Pentru obtinerea rezultatelor dorite, se bea o cana de ceai inainte de micul dejun. Este recomandat un tratament de 14-21 zile, iar dupa o pauza de 2 saptamani, daca este necesar, se poate repeta tratamentul.

De asemenea, la fel de eficiente sunt si tinctura de pedicuta-in cazul acesta fiind necesara urmarea unui tratament de 3 luni, cat si pulberea combinata cu obligeana. In cazul tratarii dependentei de fumat, apare o stare de voma de fiecare data cand se trage un fum de tigara, lucru care creeaza o repulsie fata de fumat. In ceea ce priveste tratarea alcoolismului sau dependentei de droguri, este necesara supravegherea specialistilor, tramentul este mai dur si se intinde pe o perioada mai lunga de timp, efectele fiind stari de voma, diaree, accese de violenta, furie si dureri de cap.