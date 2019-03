Patru greșeli pe care le faci cînd îţi alegi hainele

Nu poţi arăta ca vedetele din revistele glossy, însă cu siguranţă poţi să adopţi cîteva trucuri care să te faca să araţi bine. Dacă îţi alegi greşit ţinuta, cele mai mici imperfecţiuni vor fi scoase în evidenţă.

Carouri

Volane

Decolteul

Dungi orizontale

Iata 4 greseli pe care le faci cand te imbraci, dezvaluite de stilistii Elmira Latipova si Anna Bazhenova pentru site-ul Bright Side.Carourile pot fi foarte sic, insa creeaza impresia unor solduri prea mari. Alege, in schimb, imprimeuri neutre sau culorile uni. Daca, totusi, tii neaparat la carouri, opteaza pentru unele mai mici.Volanele si faldurile au rolul lor, insa poate parea ca porti doua numere in plus la haine. Alege haine cu cat mai putine brizbrizuri, care sa-ti alungeasca silueta.O croiala barcuta poate crea iluzia unei talii cu cateva numere mai mari. In schimb, un decolteu in V va crea nu doar un look elegant, ci si o silueta zvelta. Imaginile vorbesc de la sine.Ceva mai rau decat dungile orizontale la haine sînt dungile orizontale late in nuante stralucitoare. Alege, in schimb, o rochie simpla, de preferat uni, sau cu un imprimeu discret, la care sa asortezi o centura lata, neagra, pentru a crea impresia unei talii de viespe.