Părerea experților despre beneficiile zemosului și ce se ascunde în coajă

Cunoscut şi cultivat încă din vremea Imperiului Roman, aromatul zemos, fructul cu cel mai mare conţinut de vitamina A, poate deveni un duşman al sănătăţii.

Coaja fructului poate fi infestată cu temuta bacterie Salmonella, medicii sfătuindu-ne să-l spălăm sub jet puternic de apă înainte de a-l consuma, pentru a elimina astfel orice risc de îmbolnăvire.

Specialiştii spun că fructul este înainte de toate un medicament natural care previne o serie de afecţiuni. Zemosul are un conţinut mic de calorii (doar 34 pentru 100 de grame) şi de grăsimi, dar o concentraţie generoasa de vitamine, minerale si fibre.

Cu toate acestea, trebuie să fim foarte atenţi înainte de a-l tăia, dacă nu vrem să ne îmbolnăvim. Medicii ne recomandă să ţinem cont de cîteva sfaturi, atunci cînd cumpărăm zemos:

„Pentru a evite neplăcerile, trebuie să ne uităm, în primul rînd, la suprafaţa pepenelui cînd îl cumpărăm: să fie lipsita de pete, zone moi, zgîrieturi, lovituri şi alte indicii ca ar fi fost transportat în mod necorespunzător. Acasă trebuie păstrat în zone răcoroase şi bine ventilate, iar dacă tăiaţi fructul, păstraţi feliile la frigider, în mod obligatoriu! Coaja pepenelui galben poate fi infestată cu bacteria Salmonella, motiv pentru care este bine să spălaţi fructul sub jet abundent de apă, înainte să îl tăiaţi. Dacă îl consumati în stare proaspătă, nu adăugaţi zahăr sau ale ingrediente, dacă doriţi o gustare cu adevărat sănătoasă”, spun specialiştii.