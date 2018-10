Orașul în care turiștii îşi pot încerca puterile la vîslele unei corăbii de război antice

200 de turişti din Grecia au avut posibilitatea să simtă pe propria piele felul în care au trăit oamenii din antichitate.

Ei au călătorit pe o replică a unei triere folosită pe apă cu 2500 de ani în urmă. Pentru a porni nava din loc, ei au vîslit concomitent.



Trirema "Olympias" cîntăreşte 47 de tone. Oamenii care au urcat la bord spun că e nevoie de multă putere pentru a porni ambarcaţiunea.



"Am avut parte de o experienţă inedită. Am înţeles în ce mod călătoreau strămoşii noştri. Această experienţă este unică", a spus un bărbat.



"Am rămas impresionat de cîtă forţă este nevoie pentru a mişca nava din loc. Nu-mi pot imagina cum a fost posibil cu o astfel de triremă să fie efectuate călătorii de pe o insulă pe alta", a spus un alt bărbat.



Căpitanul navei a declarat că înainte de a porni în călătorie, oamenii au fost instruiţi.



"Avem aproximativ 200 de vizitatori. Este destul de dificil să-i coordonăm, deoarece majoritatea dintre ei nu ştiu să vîslească. Ei au venit aici pentru experienţă. Lucrul nostru este să-i învăţăm să vîslească", a spus Nikos Polychronakis, capitanul triremei.





Triremele erau folosite pe timp de război de vechile civilizații, în special de fenicieni, grecii antici și romani.