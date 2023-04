Oficial: Biden anunță că va candida în 2024

Despre aceasta anunță RBC-Ucraina cu referire la pagina sa de Twitter. "Fiecare generație are un moment în care trebuie să se ridice în apărarea democrației. Să-și apere libertățile fundamentale. Cred că acesta este al nostru. Acesta este motivul pentru care candidez pentru realegerea în funcția de președinte al Statelor Unite", a scris Biden. La rîndul său, Kamala Harris a declarat că va candida ca vicepreședinte în pereche cu Biden.

După cum notează CNN, declarația oficială a lui Biden a pus capăt oricăror îndoieli cu privire la intențiile sale și a lansat o competiție care s-ar putea transforma într-o revanșă cu rivalul său, fostul președinte american Donald Trump.

Biden însuși nu s-a grăbit să își anunțe candidatura pentru un al doilea mandat prezidențial. Motivele, așa cum s-a scris în presă, au fost următoarele: absența unui rival serios în rîndurile Partidului Democrat, concentrarea atenției publice asupra procesului împotriva lui Donald Trump, apropierea confruntării cu republicanii din Congres pe tema cheltuielilor bugetare.

Alegerile prezidențiale din SUA sînt programate pentru 5 noiembrie 2024. Anterior, presa a anunțat despre planurile lui Joe Biden de a candida pentru un al doilea mandat prezidențial. S-a specificat că Biden se pregătește să își lanseze campania, care ar putea avea loc în luna aprilie, curent.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqypic.twitter.com/Y4NXR6B8ly