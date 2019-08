Obiceiuri înainte de culcare care te vor face fericit dimineata

Exista alta modalitate mai buna pentru a incepe ziua decat sa fii fericit si bine odihnit? Din nefericire stilul de viata modern, in care fiecare vrea sa fie recompensat pe loc precum si rapiditatea cu care se desfasoara toate lucrurile interfereaza cu un somn bun de noapte.

1. Tine un jurnal

2. Respira

3. Renunta sa treci in revista lucrurile pe care le ai de facut in ziua urmatoare

4. Reflecteaza asupra zilei

5. Pune-ti aceste trei intrebari la finalul zilei

6. Schimba-ti gandurile legate de somn

7. Scapa de albastru

8. Intoarce ceasul cu spatele

9. Aranjaza un loc diferit de somn pentru animalul de companie

10. Apeleaza la ceasul interior

11. Mananca usor si bea putin noaptea

Iar somnul este arma secreta a oamenilor. Nu exista niciun aspect din viata umana care sa nu fie afectat de somn. Calitatea performantelor fizice, mentale si emotionale depind de calitatea somnului.Exista o multime decare te pot ajuta sa fii mai fericit dimineata de dimineata.Iata 11 atitudini si obiceiuri pe care ar trebui sa le implementezi in rutina de noapte, conform powerofpositivity.com. Foloseste-le pentru a stabili un ritual care sa favorizeze somnul si permite celui mai fericit eu al tau sa iasa la iveala atunci cand te trezesti dimineata.Atunci cand scrii intr-un jurnal te eliberezi de gandurile care te-ar fi impiedicat sa te relaxezi si sa scapi de stresul de peste zi. Scrie pe caiet doar ceea ce te preocupa in acel moment. Tine jurnalul langa pat ca atunci cand gandurile care nu te lasa sa dormi sa le poti trece imediat pe hartie.Andrew Weil, fondatorul si directorul the Arizona Center for Integrative Medicine si profesor de medicina la Universitatea of Arizona spun: „Insomnia persistenta devine o obisnuinta odata cu inaintarea in varsta". Omul de stiinta sugereaza metoda de respiratie 4-7-8 pentru relaxarea in pat.Inspira pe nas timp de patru secunde. Tine-ti respiratia timp de sapte secunde, apoi exprira pe durata a opt secunde. Repeta pana cand simti ca incepi sa te relaxezi.Pare ca iti vin cele mai bune idei atunci cand esti in pat si de aceea ar fi indicat sa te mai gandesti inca o data la ce ai de facut maine. Insa toate aceste „zgomote" din cap sunt rezultatul unei zile stresante si a lipsei controlului asupra propriilor ganduri.Oamenii sunt bombardati cu informatie si de aceea este important sa inveti cum sa o gestionezi. O sugestie este ca la finalul zilei sa iti faci o lista cu ceea ce ai de facut a doua zi, apoi sa iei lista si sa o pui in jurnalul de langa pat. Daca iti aduci aminte de ceva acum o poti trece rapid pe foaie. La fel poti face si daca iti vine o idee grozava. Apoi este timpul sa lasi totul si sa te relaxezi.Atunci cand auzi „reflecteaza asupra zilei" probabil ca te gandesti la exprimarea gratitudinei. Si da, ar trebui sa te gandesti la lucrurile bune care ti s-au intamplat in timpul zilei, insa ar trebui sa arunci „o privire" si asupra celor mai putin fericite. Pana la urma si ele fac parte din viata si este normal sa fii constient de ele pentru a invata lucrurile de care ai nevoie pentru a evolua.a) Ce lucruri bune s-au intamplat azi?b) Ce lucrurile rele s-au petrecut azi?c) Sunt capabil sa ma iert si sa trec mai departe?Te poti gandi la aceste lucruri ori le poti scrie in jurnal. Scopul este sa procesezi evenimentele zilei. Sfarseste reflectia legat de modul in care ai interactionat cu ceilalti oameni de-alungul zilei. Ce modalitate mai bune de ati incheia ziua reflectand asupra zambetelor, bunatatii si dragostei.In timp ce te indrepti spre pat, te-ai gandit vreodata, „Sunt atat de obosit incat n-o sa ma pot odihni deloc". Ori poate ai spus vreodata ceva de genul, „Am doar sase ore de somn si nu sunt suficiente penru a ma pune pe picioare".Gandurile iti pot determina destinul. Daca consideri ca vei avea probleme cu somnul atunci sunt sanse mari sa experimentezi asta. Mai bine schimba-ti gandurile in unele mai pozitive ca de exemplu: „O sa ma simt odihnit si plin de energie dimineata" sau „Voi dormi profund in aceasta noapte".Intotdeauna fii atent sa ai ganduri pozitive legate de somn.Scoate toate luminile albastre din dormitor intrucat s-a demonstrat ca interfereaza cu somnul. Asadar, scapa de alarmele electrice si de luminile difuze de noapte. Mai mult, nu tine niciodata in dormitor telefoanele, laptop-ul ori tableta.Atunci cand te vei uita la el vei incepe sa fii ingrijorat de cat de putin timp mai ai de stat in pat. Prin urmare, intoarce ceasul cu spatele astfel incat sa nu vezi cat este ora.Animalele de companie sunt agitate si te pot impiedica sa dormi. In plus, pot aduce in pat diverse lucruri la care tu sa fii alergic, iar stranutul este cea mai sigura modalitate de a avea o noapte alba.Incearca sa mergi la culcare si sa te trezesti la aceeasi ora zi de zi. Chiar si in weekend. Odata ce ceasul biologic este pornit, iti va fi mai usor sa adormi.Mancarurile multe si grele pun la lucru sistemul digestiv si in acest caz organismul va avea dificultati in a se odihni noaptea. Si poate ca alcoolul te va adormi mai repede, insa dupa ce efectele sale vor trece te vei trezi frecvent in timpul noptii.