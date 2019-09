ÖBB testeaza un tren hibrid Diverse 4 septembrie 2019, 22:00

ÖBB si Siemens Mobility au lansat testele pentru un prototip de tren Cityjet de tip hibrid pe baterie in Austria Superioara pentru a analiza potentialul acestui tip de trenuri.



Trenul electric hibrid a inceput testele pe liniile Almtal-der Donauufer, Mattigtalbahn si Rieder Kreuz.



Pentru acest proiect pilot, un tren ÖBB Cityjet Desiro ML a fost dotat cu un sistem pe baza de baterii electric hibrid care permite operarea trenului atat pe liniile electrice, cat si pe cele neelectrificate.



In 2018, cele doua companii au prezentat prototipul Desiro ML Cityjet care va permite transferul de la tractiunea diesel la cea ecologica prin reducerea emisiilor de dioxide de carbon cu pana la 50%.



Comportamentul trenului electric hibrid in operatiunile feroviare face parte din programul test care va determina disponibilitatea acestui tip de trenuri pe reteaua ÖBB. In cadrul proiectului, vor fi identificate posibile spatii de amplasare a statiilor de incarcare pentru a oferi o alternativa la tractiunea diesel. Tehnologia va fi testata in traficul de pasageri in lunile care urmeaza.



ÖBB a anuntat ca intentioneaza sa implementeze proiecte si solutii pentru a ajunge la 100% energie verde utilizata in tractiunea trenurilor pentru a putea deveni un operator neutru din punct de vedere al emisiilor de CO2 pana in 2050.