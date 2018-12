Oamenii de știință vor trimite un robot pe satelitul lui Jupiter Diverse 29 decembrie 2018, 20:00

Satelitul Europa al lui Jupiter este o lună înghețată și nu foarte prietenoasă. Cei de la NASA vor să îi descopere secretele, așa că vor trimite un robot care funcționează pe putere nucleară acolo.

Oamenii de știință cred că satelitul Europa ar avea un ocean subteran în care se găsesc tot felul de bacterii. Cu toate astea, gheața de deasupra oceanului are între 2 și 30 de kilometri grosime. Tocmai de aceea, cercetătorii cred că o sondă care să facă un tunel este modalitatea perfectă de a penetra stratul de gheață și a studia oceanul subteran.

„Estimările cu privire la grosimea gheții variază între 2 și 30 de kilometri, iar aceasta este o barieră majoră pe care orice navă va trebui să o depășească pentru a avea acces la zonele în care credem că există o șansă să existe o semnătură biologică reprezentativă pentru viața de pe Europa”, a explicat profesorul asociat de științe ale mediului de la University of Illinois din Chicago, Andrew Dombard.

Dombard și colegii săi au venit, așadar, cu o soluție – ei cred că o sondă capabilă să sape un tunel este cheia de a explora viața din oceanul subteran al Europei. Cercetătorii au realizat un studiu conceptual pentru un robot care sapă tuneluri, care să poată penetra stratul gros de gheață al Europei și, în același timp, să care instrumentele necesare pentru explorarea semnelor de viață.

„Nu ne-am îngrijorat legat de cum robotul nostru care sapă tuneluri ar ajunge pe Europa sau cum va ateriza pe gheață”, a recunoscut Dombard. „Pur și simplu am presupus că ar putea ajunge acolo și ne-am concentrat asupra felului în care ar funcționa în timpul scufundării în ocean”.

Dacă robotul va ajunge pe Europa, vom fi mai aproape ca oricînd de a descoperi semne de viață extraterestră – fie ea și microscopică – ca oricînd.