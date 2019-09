Oamenii de știință din Rusia și SUA au creat un laser capabil să apere Pămîntul de asteroizi

Oamenii de știință de la Universitatea Națională de Cercetare Korolyov din Samara, împreună cu colegii de la Filiala Institutului de Fizică Lebedev al Academiei de Ştiinţe din Rusia și oamenii de știință de la Universitatea Emory (SUA), au creat un nou tip de instalație laser experimentală, pe baza căreia va fi posibil în viitor construirea de lasere pentru a proteja Pămîntul de asteroizi, au declarat pentru RIA Novosti surse din cadrul serviciului de presă al Universității din Samara.

„Pe baza unor astfel de sisteme laser, este posibilă crearea, în viitor, a unor sisteme globale de protecție anti-asteroizi, precum și surse compacte și puternice de radiații coerente pentru aplicații industriale”, se arată în comunicat.Laserul creat la Universitatea din Samara se bazează pe conceptul propus de profesorul de chimie al Universității Emory Michael Haven. Utilizează radiații laser cu diode pentru pompare, iar atomii de gaz inert (neon, argon, kripton, xenon) sînt transmişi într-o stare excitată metastabilă într-o plasmă creată de o descărcare electrică la presiune practic egală cu cea atmosferică. Într-un astfel de mediu de gaz, se formează un fascicul de radiații mult mai puternic și de înaltă calitate decît în laserele semiconductoare existente.„Combinația de tehnologii propusă ne permite să creăm un laser compact care poate produce radiații continue, cu o putere de pînă la mai mulți megawati. În plus, mediul activ al unui astfel de laser conține doar gaze inerte, ceea ce simplifică foarte mult implementarea tehnică și vă permite crearea unei versiuni inerte din aspect chimic a configurației laser - spre deosebire de laserele pe bază de vapori de metale alcaline”, a menţionat Haven.„Acum că am creat instalația însăși, vom studia experimental principiile fizice ale construirii unui astfel de sistem: cum să efectueze pomparea optică, cum puterea de descărcare afectează concentrația atomilor de argon metastabili, modul în care concentrația atomilor de gaz inert metastabili depinde de presiunea amestecului”, a spus el.În plus, potrivit savantului, datorită faptului că radiațiile laser de acest tip practic nu sunt absorbite în atmosferă, ele pot fi utilizate pentru comunicarea pe distanțe lungi sau chiar pentru transferul de energie.Se menţionează că oamenii de știință din Samara lucrează la un laser cu pompare optică pe atomi de gaze inerte metastabile din anul 2012. În 2019, prima lansare a configurației experimentale a confirmat calculele acestora. Laserul din Samara este al cincilea dispozitiv la rînd de acest tip pe întregul Pămînt. Alte patru sînt localizate în diferite centre de cercetare din Statele Unite. Potrivit lui Haven, oamenii de știință intenționează să creeze un laser mai puternic bazat pe principii similare. Dezvoltatorii vor încerca, de asemenea, să înțeleagă ce putere finală poate fi obținută folosind un circuit cu gaze inerte.