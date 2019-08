Oamenii de știință confirmă: Optimiștii trăiesc mai mult Diverse 1 septembrie 2019, 04:00

Un nou studiu sugerează că optimiştii trăiesc mai mult. Potrivit oamenilor de știință de la Școala de Medicină de la Universitatea Boston din SUA, persoanele cu un optimism mai mare pot să trăiască pînă la vîrsta de 85 de ani sau mai mult.

Noul studiu, publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, s-a bazat pe 69.744 de femei din asistenții medicali pentru studiile de sănătate și 1.429 de bărbați din Veterans Affairs Normative Aging Study. Femeile aveau vîrste cuprinse între 58 și 86 de ani, cînd au finalizat o evaluare a optimismului în 2004. Starea mortalității lor a fost urmărită pînă în 2014. Media de vîrstă a bărbaților a fost între 41 și 90 de ani cînd au finalizat o evaluare a optimismului în 1986, iar starea mortalității lor a fost, de asemenea, urmărită pînă în 2016.

Cînd cercetătorii au comparat participanții la nivelurile inițiale de optimism, ei au descoperit că, în medie, cei mai optimiști bărbați și femei au o durată de viață mai lungă de la 11 la 15%. Ei au avut o șansă mai mare de 50 pînă la 70% să atingă vîrsta de 85 de ani, în comparație cu grupurile mai puțin optimiste.

„Deși, cercetările au identificat mulți factori de risc pentru boli și moarte prematură, nu cunoaștem foarte multe despre factorii psihosociali pozitivi care pot promova îmbătrînirea sănătoasă”, a declarat Lewina Lee, profesor asistent de psihiatrie la Școala de Medicină a Universității din Boston, pentru The Independent. „Acest studiu are o relevanță puternică pentru sănătatea publică, deoarece sugerează că optimismul este unul dintre aceste atuuri psihosociale care are potențialul de a extinde durata de viață a omului. Interesant este că optimismul poate fi modificat folosind tehnici sau terapii relativ simple.”, a adăugat experta.

Cercetătorii afirmă că nu știu clar în ce mod optimismul ajută oamenii să trăiască mai mult. Cu toate acestea, ei au subliniat alte analize care sugerează că persoanele mai optimiste pot fi capabile să reglementeze emoțiile și comportamentul și să se recupereze mai eficient în urma stresului.

În timp ce optimiștii tind să trăiască mai mult, un studiu recent a sugerat că pesimiștii au de cele mai multe ori success în viață. Studiul, publicat în revista European Economic Review, a descoperit că cei care gîndesc optimist și sînt angajați pe cont propriu au mai multe șanse să sufere de eșec financiar din cauza perspectivelor nerealiste. De asemenea, pesimiștii – cei ale căror prognoze nu corespundeau realizărilor lor – au cîștigat cu 30% mai mult decît optimiștii, a constatat studiul.