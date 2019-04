Oameni de știință explică de ce șireturile se dezleagă mereu Diverse 6 aprilie 2019, 23:01

Învățăm să legăm șireturile încă din copilărie, dar chiar și la adulți, oricît s-ar strădui, șireturile se dezleagă.

De ce se întîmplă acest lucru? Inginerii-mecanici de la Universitatea California din Berkeley au realizat un experiment și au găsit răspunsul la această întrebare. Rezultatele au fost publicate în Proceedings of the Royal Society A.

O participantă la studiu și-a legat șireturile, a urcat pe banda de alergare și a început să fugă. Ea era urmărită de o cameră video fixată la nivelul picioarelor.

Oamenii de știință au descoperit că dezlegarea șireturilor este influențată de mai mulți factori. În timpul alergării sau mersului pe jos, are loc o lovitură dintre picior și pămînt o suprasarcină de 7 G.

De asemenea, în timpul mișcării, forța centrifugă acționează asupra capetelor șireturilor și apare inerția: cu cît devine mai slab nodul, cu atît se mișcă mai repede capetele șireturilor. Omul nu observă cînd nodul slăbește, de aceea pare că șireturile întotdeauna se dezleagă pe neașteptate.

Cercetătorii au testat și mai multe tipuri de șireturi din diferite materiale, însă mecanismul de dezlegare a acestora a fost întotdeauna același.

Experții consideră că cercetarea lor poate fi aplicată și în alte domenii, de exemplu, în studierea structurilor ADN-ului, în alpinism și chirurgie.