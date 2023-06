O renumită publicație americană și-a concediat toți redactorii

Revista National Geographic, una dintre cele mai apreciate și premiate publicații, cu o vechime în presa scrisă de peste 100 de ani, și-a concediat săptămîna aceasta ultimii redactori din echipă, potrivit declarațiilor unor angajați care au plecat, citați de CNN.

În următoarea perioadă se vor ocupa de revistă doar editori și freelanceri.

În total, au fost concediaţi 19 angajaţi cu atribuţii redacţionale, inclusiv micul departament audio al revistei, transmite DPA. Angajaţii au fost anunţaţi în aprilie în legătură cu această măsură, arată The Washington Post. Disponibilizările sînt cele mai recente dintr-o serie de reduceri de personal operate în acest an în cadrul publicaţiilor din domeniul tehnologic şi media. Redactorii de la National Geographic au împărtăşit vestea pe Twitter, rememorînd timpul minunat petrecut alături de echipa revistei, transmite digi24.ro citat de

''Noul număr din National Geographic a sosit şi include cel mai recent articol al meu - cel de-al 16-lea şi ultimul ca redactor senior'', a scris Craig Welch, ale cărui articole premiate au fost prezente deseori pe coperta revistei americane şi au scos la lumină probleme urgente de mediu. ''NatGeo îi disponibilizează pe toţi redactorii. Am fost atît de norocos. Am avut şansa să lucrez alături de jurnalişti incredibili şi să spun poveşti importante, globale. A fost o onoare'', a adăugat el. ''National Geographic disponibilizează echipa sa de redactori, din care fac parte şi eu. Au fost cinci ani minunaţi - o onoare şi o bucurie. sînt foarte mîndru de munca pe care colegii mei şi cu mine am făcut-o aici'', a continuat Craig Welch într-un mesaj publicat pe Twitter.