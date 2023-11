O închisoare din Olanda a fost transformată într-un sediu Amazon. Cum arată birourile din celule

Închisoarea Koepel, denumită și „The Haarlem Dome Prison”, a fost deschisă între anii 1901 și 2016. După închiderea sa, autoritățile din Haarlem au folosit spațiul drept adăpost pentru migranții sirieni care solicitau azil, transmite Digi24.

Amazon are sediul la etajul trei al clădirii, unde celulele închisorii au fost transformate în săli de ședințe și birouri. NEXTA a postat un videoclip pe platforma socială X (fostă Twitter), în care se văd fostele celule de închisoare care au acum pe uși logo-ul companiei (AWS).



Închisoarea este o clădire în formă de cupolă, cu mai multe etaje cu celule de închisoare orientate spre centru. În clădire sînt și sedii ale unor companii bancare și de investiții, printre care Rabobank, ROM InWest și BCNL, cunoscută și sub numele de Blockchain Netherlands. Alte părți ale fostei închisori includ spații pentru tururi ghidate, spații de studiu pentru studenți și o cafenea.

A former prison in the Netherlands has been converted into an Amazon office building



Instead of cells, there are now meeting rooms and offices. pic.twitter.com/lrOvHX8ZFL