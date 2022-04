O fotografie cu rochii agăţate pe cruci, desemnată cîştigătoarea concursului World Press Photo 2022

O fotografie ce prezintă mai multe cruci pe care au fost agăţate rochii ale unor fete, ridicate în proximitatea unei şcoli catolice din Canada, unde rămăşiţe pămînteşti provenind de la aproximativ 215 copii indigeni au fost descoperite anul trecut, a cîştigat joi marele premiu al concursului World Press Photo 2022, informează Noi.md cu referire la agerpres.ro.

Fotografia cîştigătoare, intitulată "Kamloops Residential School" şi realizată de fotojurnalista Amber Bracken din oraşul canadian Edmonton, simbolizează "un moment calm de reflecţie (...) asupra istoriei colonizării nu doar în Canada, ci în lumea întreagă", a declarat Rena Effendi, care a făcut parte din juriul competiţiei.



În partea dreaptă a acestei imagini publicate în cotidianul american The New York Times pot fi văzute rochiile unor fete, în nuanţe de roşu, agăţate de crucile ridicate de-a lungul unei autostrăzi care trece pe lîngă Kamloops, un mic oraş din provincia canadiană British Columbia.



În stînga, un curcubeu îşi termină arcul în proximitatea gropii comune în care au fost găsite scheletele, pe terenul unei şcoli catolice înfiinţate în Canada în urmă cu peste un secol pentru asimilarea forţată a populaţiei indigene.



Fotografia "inspiră un fel de reacţie senzorială", a declarat un membru al juriului.



Acea groapă comună a fost prima dintr-o serie de descoperiri similare şi i-a făcut pe canadieni să îşi înfrunte trecutul lor colonial. Numeroase anchete care vizează fostele şcoli catolice pentru copiii indigeni sînt în curs de desfăşurare în întreaga ţară.



"Nu am impresia că este o fotografie care ar putea să-mi aparţină", a declarat cîştigătoarea competiţiei, Amber Bracken, în vîrstă de 38 de ani. "Este o reprezentare a unui lucru care a fost creat de comunitatea locală pentru a omagia şi a rememora destinul acelor copii dispăruţi", a adăugat ea.



Autorităţile canadiene estimează la peste 4.000 numărul copiilor indigeni care au murit în astfel de şcoli.



Alte fotografii premiate în ediţia din acest an a concursului World Press Photo au salutat iniţiative ale unor comunităţi autohtone din lumea întreagă.



Regizorul australian de filme documentare Matthew Abbott a cîştigat premiul I în categoria "Povestea anului" cu o serie de imagini - "Saving Forests with Fire" - ce arată felul în care populaţiile aborigene din Nawarddeken, din teritoriul Arnhem, au utilizat focul ca pe un instrument eficient de administrare a terenurilor împotriva schimbărilor climatice.



Graţie unei practici denumite "combustie la rece", aceşti indigeni australieni dau foc vegetaţiei de talie mică în sezonul rece, arzînd tufişurile şi ierburile inflamabile, fapt care contribuie la prevenirea incendiilor de pădure - un fenomen care a devastat în ultimii ani Australia, o ţară afectată de intensificarea valurilor de căldură.



"Acest lucru a fost făcut timp de zeci de mii de ani, dar acum, odată cu aceste schimbări climatice atît de rapide, astfel de practici sînt testate din plin", a declarat Matthew Abbott.



La categoria "Premiul pentru proiect pe termen lung" s-a impus Lalo de Almeida cu fotografia "Amazonian Dystopia", publicată în cotidianul brazilian Folha de Sao Paulo.



Fotografa ecuadoriană Isadora Romero a fost desemnată cîştigătoare în categoria "Premiul Format Deschis" cu o imagine intitulată "Blood is a Seed".



Laureaţii ediţiei din 2022 vor primi fiecare un cec în valoare de 6.000 de euro, iar fotografiile lor vor fi expuse începînd din 15 aprilie la Amsterdam, înainte de a fi prezentate în lumea întreagă