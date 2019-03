Nu o mai arunca. Ce spun specialiștii despre pielea de pe carnea de pui

Deși pare greu de crezut, pielea de pe carnea de pui nu este atît de dăunătoare precum pare. Tot ceea ce știai despre ea este greșit.

Ți s-a spus că pielea de pui crește nivelul de colesterol și tensiune și chiar duce la dezvoltarea bolilor de inimă?



Ei bine, oamenii de știință au descoperit că nu trebuie să îți mai faci griji. Cercetătorii de la Universitatea Harvard spuncă un consum moderat de piele de pui are numeroase beneficii pentru sănătate.

Pielea de pui conține grăsimi nesaturate de care inima ta are nevoie. Aceasta scade tensiunea și nivelul de colesterol.



O bucată de carne de pui cu piele are cu 50 de calorii mai mult decît o bucată de carne de pui fără piele. În plus, are un gust mai bun, deci nu este nevoie să adaugi sare multă pentru gust.



Pielea protejează puiul, astfel încît acesta nu mai absoarbe atît de mult ulei. Nu trebuie să o consumi dacă nu vrei, o poți îndepărta apoi, scrie girly.ro.



Reține doar că nu trebuie să exagerezi cu ea și să nu o prăjeşti dacă vrei să o mănînci.