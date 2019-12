Noul film „Singur acasă”, fără Kevin McCallister

Un nou lungmetraj "Singur acasă/ Home Alone" va fi produs de Disney Plus, însă personajul Kevin McCallister nu va reveni pe marile ecrane, din distribuţia peliculei urmînd să facă parte actorii Archie Yates, Ellie Kemper şi Rob Delaney, potrivit Variety.

Regizorul Dan Mazer va regiza filmul după un scenariu scris de Mikey Day şi Streeter Seidell, transmite Știri.md cu referire la Mediafax.Surse din industrie spun că Yates - care a jucat recent rolul principal în pelicula nominalizată la Globurile de Aur "Jojo Rabbit" - nu va relua legendarul rol Kevin McCallister, ci va interpreta un personaj nou inclus în cunoscuta franciză.În filmul original, din 1990, Kevin, interpretat de Macaulay Culkin, este uitat acasă din greşeală, în timp ce familia sa se îndreaptă spre Paris pentru a-şi petrece sărbătorile de Crăciun.În acest timp, el trebuie să-şi protejeze casa de o pereche de tîlhari, interpretaţi de Joe Pesci şi Daniel Stern.Deşi iniţial s-a crezut că părinţii lui Yates vor fi interpretaţi de Kemper şi de Delaney, se pare că ei vor juca alte roluri, eventual un alt cuplu care nu are legătură cu Yates.Primul film "Singur acasă/ Home Alone" a avut un succes major, încasînd 476,7 milioane de dolari la nivel mondial, ceea ce a dus la continuarea din 1992, "Singur acasă 2 - Pierdut în New York/ Home Alone 2: Lost in New York", care a vîndut bilete de 365 de milioane de dolari.