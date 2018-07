Noua generaţie alege cafeaua din ghinde!

Cafeaua din ghinde este o un înlocuitor gustos şi lecuitor al cafelei. Este recomandată maturilor şi copiilor, gravidelor şi mamelor ce alăptează.

Proprietăţile curative ale cafelei din ghinde

✔ Normalizează activitatea sistemului cardiovascular şi previne dezvoltarea aritmiei. În cazul consumului regulat al băuturii din ghinde, bătăile inimii se normalizează, dispare senzaţia de presiune în piept. Cafeaua din ghindele de stejar poate fi consumată de persoanele hipertensive. Această băutură aromată nu provoacă hipertensiune.

✔ Este benefică pentru tractul gastrointestinal (în cazul afecţiunilor sistemului digestiv, tulburări gastrice, diferite intoxicaţii, colite acute şi cronice.

✔ Se recomandă în caz de astmă, tuse, atît maturilor, cît şi copiilor.

✔ Mai ales este recomandat pentru copii de suferă scrofula şi rahitism (cafeaua din ghinde fortifică organele interne şi elimină rigidizarea glandelor mezenterice). Copiii pot consuma cafeaua de două ori pe zi: dimineaţa şi după amiază.

✔ Mineralele şi substanţele nutritive din ghinde are un efect tonifiant asupra organismului omului.

✔ Este utilă pentru sistemul nervos.

✔ Benefic în cazul afecţiunilor sistemului urinar şi reproductiv.

✔ Cafeaua din ghinde este recomandată pentru cei ce suferă de diabet zaharat, deoarece reduce nivelul zahărului în sînge. Doar că la prepararea ei trebuie de folosit înlocuitori ai zahărului.

Despre noi:

Trăim pe moşia de familie Agudaria, în aşezarea Skazocinîi Krai („melrag de poveste”), departe de oraş. Lîngă moşie curge este un rîu curat şi se întinde o pădure de stejar. Ghindele le culegem la moşie, unde cresc stejari seculari şi, desigur, în pădure, unde ne place să ne plimbăm. Întregul proces de preparare al cafelei – de la colectarea ghindelor pînă la pregătirea borcanului cu cafea – constă din 8 etape de muncă manuală.

Reţeta am creat-o singuri, cu dragoste şi inspiraţie. Iniţial, preparam cafeaua din ghinde doar pentru uz intern, dar vestea despre băutura miraculoasă s-a răspîndit foarte rapid, încît nu am observat cînd am devenit producători.

Cafeaua din ghinde poate fi preparată de fiecare dintre voi, dacă aveţi ghinde şi timp liber. Iar reţetele pot fi găsite pe Internet.