Motivele pentru care mereu ne este foame

Dacă nu ești însărcinată sau la începutul menopauzei, dar mănînci foarte des, trebuie să te întrebi care sînt motivele pentru care nu te poți abține de la mîncarea nesănătoasă, relatează The Huffington Post.

„Foamea este nevoia fiziologică de calorii, apă și sare. Dieta, hormonii,emoțiile și sînt printre factorii care ne declanșează apetitul.”, a spus expertul în nutriție, Maggie Moon. Dacă îți este foame în exces, sănătatea ta mentală și fizică poate fi afectată. Sistemul imunitar este dat peste cap de mesele neregulate și dese.1. Nu te hidratezi. Foamea este uneori mascată de sete.Ți se pare că îți este foame, dar de fapt corpul dă are nevoie de lichide. Confuzia are loc în hipotalamus partea creierului care controlează foamea și setea. Poți preveni acest lucru hidratîndu-te constant. În loc să mănînci o pungă de chips, încearcă să bei un pahar mare de apă și așteaptă 15 minute să vezi dacă îți revine foamea.2. Nu te odihnești îndeajuns. Somnul este un factor important în sănătate. Dacă dormi puțin și agitat, doi hormoni se declanșează și îți crează probleme. Grenalina hormonul responsabil pentru apetit, crește, iar leptina care îți dă senzația de sațietate, scadeMănînci produse cu prea mulți carbohidrați. Trebuie să dormi între 7-8 ore pe noapte pentru a îți regla apetitul.3. Mănînci prea mulți carbohidrați cu absorbție rapidă. Gogoșile, produsele de patiserie și prăjiturile sînt pline de carbohidrați nesănătoși și nu îți oferă senzația de sațietate. Mănîncă în locul lor multe fibre (alune, mere, fistic).4. Te lupți cu stresul. Probleme de la locul de muncă sau relațiile provoacă stres. Acest lucru este des întîlnit, însă te face să ai o alimentație necorespunzătoare. Stresul îți provoacă nivele mari de adrenalină și îți dereglează cortizolul, hormonul stresului. Îți reduce și serotonina și îți păcălește corpul să îi fie foame. sînt recomandate lecțiile de yoga și muzica liniștitoare precum cea ambientală.5. Bei alcool. Paharul de vin dinaintea cinei îți stimulează foamea chiar dacă tocmai ai mîncat. Un studiu publicat în “Apettite” demonstrează că persoanele cere consumă alcool mănîncă alimente bogate în calorii. Băuturile alcoolice te deshidratează și te păcălesc că îți este foame. Ca să eviți acest lucru, obișnuiește-te să mănînci înainte de a bea alcool și să alternezi cocktailurile cu cîte un pahar cu apă.6. Nu mănînci suficiente proteine. Deși sună ciudat, dacă ai în farfurie mai multe proteine și grasimi sănătoase îți vei potoli foamea pe termen lung. Cele mai bune surse de proteine le au: iaurtul grecesc, ouale, carnea slabă și cerealele integrale.7. Nu mănînci destule grăsimi. Ca și proteinele, grăsimile nesaturate îți potolesc foamea.Senzația de sațietate durează și mănînci atuncic cînd îți este cu adevărat foame. Alimentele bogate în grăsimi sănătoase sînt semințele, avocado, uleiurile și nucile.8. Sari peste mese. Un alt motiv pentru care nu mănînci sănătoas este săritul peste una din mese. Dacă stomacul tău este gol pentru prea mult timp, hormonul responsabil cu foamea grenalina îți dă peste cap metabolismul. Ca regulă generală, nu lăsa mai mult de 4-5 ore să trecă între mese.9. Imaginile și reclamele cu mîncăruri delicioase. Facebook și Pinterest sînt bombardate de rețete, poze și videoclipuri cu mîncare. Reclamele cu pizza de la televizor la care te uiți noaptea îți stîrnesc poftele. În 2012, un studiu publicat în “Obesity” a demonstrat că atunci cînd te uiți la imagini cu diferite mîncăruri îți crește nivelul hormonal de grelină.Mirosul are același efect. Te stimulează involuntar să salivezi și în mod automat să ți se facă foame.10. ”Inhalezi” mîncarea. Chiar dacă stomacul este plin, nu i-ai dat voie creierului să îți creeze starea de sațietate. Încearcă să mănînci încet, să savurezi fiecare înghițitură și să te bucuri de ritualul unei mese bune și sănătoase. După ce termini de mîncat, așteaptă 20 de minute pentru ca senzația de sațietate să se instaleze.11. Iei medicamente. Anumite medicamente pe care le ei drept tratament te pot face să mănînci mai mult. Este demonstrat că antidepresivele precum Zoloft și Paroxenita și coritcosteroizi precum Prednisol (prescriși pentru alergii, astm, boala inflamatorie intestinală) îți afectează stările de foame. Dacă iei în prezent astfel de medicamente și îți este foame după o masă normală, vorbește cu doctorul de familie pentru a-ți schimba medicamentele.