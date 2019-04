Moldoveanca care face senzație: A devenit imaginea unui brand (FOTO)

O tînără moldoveancă în SUA a devenit imaginea brandului Annie Couture.

În Moldova a absolvit facultatea de Turism, apoi facultatea de Drept. Deși părinții își doreau să urmeze o carieră în medicină, Lorena Eni a ajuns model cotat la New York.Tînăra este stabilită în zona metropolitană de doi ani. A apărut pe coperțile cîtorva reviste internaționale, în alte zeci de publicații și într-un film. În 2018 a devenit vegetariană, a defilat la New York Fashion Week și a devenit imaginea brandului Annie Couture.După 12 ani de dansuri sportive, am început cariera de model cu rubrici de stilistă la posturile de TV, apoi am participat la un campionat în Milano. Așa am devenit fața salonului, am început să am multe proiecte și sesiuni. Am participat la cîteva showuri internaționale pentru Fashion TV, și un concurs de frumusețe Internațional.În New York colaborez cu mulți designeri locali, sînt model pentru reviste de bijuterii. E posibil să-ți faci un trai din modelling, doar că eu iubesc stabilitatea, și cele mai multe joburi de modelling sînt doar în săptămînile modei. De cînd m-am mutat în New York, am participat în fiecare sezon. Modelling e un part-time job, diminețile lucrez designer de flori și am proiecte cu cățelușul meu, Milo, care este și el model.: Frumusețea e cea care vine din interior spre exterior și nu invers.Alimentaţie sănătoasă și yoga.Urmăresc schimbările din lumea modei, însa nu mă conformez imediat. Hainele au și ele suflet, iar sufletul lor trebuie să intre în rezonanță cu sufletul tău.Recunosc că sînt dependentă de lucruri noi, așa că stilul meu este în continuă schimbare, pentru că ceea ce cumpăr nu vine în completarea garderobei, ci vine să o provoace. Îmi plac în mod deosebit rochiile, însă și ținutele mai masculine.În New York se derulează viața asta ca în filme. Îl ador!Așa cum depresia este boala optimiștilor, am simțit-o pe pielea mea. Un pesimist veridic niciodată nu va fi surprins de abis. În acest moment sînt mai fericită și mai liniștită sufletește ca niciodată.Apreciez felul lui de-a face fericită pe femeia de alături. Mă deranjează cel mai mult la un bărbat secretomania exagerată. Un bărbat de succes este cu familie. Nu există nimic mai sexy decît un bărbat care-și poate controla impulsurile, lipsit de aroganță și care nu are nimic de dovedit. sînt mai egoistă dacă e să vorbim despre sacrificiu pentru un bărbat. Întotdeauna trebuie să ții minte că propriul tău univers lăuntric e o prioritate pentru tine și nicio „iubire” a lumii nu te poate forța să renunți la el.Bunul simț.Duplicitatea.„Indiferent de ceea ce poți face sau visezi că poți face, începe. Îndrăzneala are geniu, putere și magie în ea” – W.H. Murray.