Modalități de a scăpa de durerile de cap

Migrenele sînt îngrozitoare. Mulți oameni au dureri de cap cronice pe care le îndură toată viața.

Acestia stiu ca au incercat tot ce se poate ca tratament sau medicamente ca sa scape de starea aceea inconfundabila de durere, greata, cand te pocneste o migrena si nu stii cand te va lasa. In afara de medicamente si de metode alternative, exista o alta directie ce da rezultate foarte bune la multe persoane, scapandu-i de durerile de cap prin cai naturale: vindecarea prin folosirea propriei energii vitale din corp.Observa-ti cu atentie corpul - Din perspectiva circulatiei energiei noastre in corp, o durere de cap nu porneste din cap. Ea este rezultatul unei contractii de energie care isi are originea in zona abdominala. In medicina traditionala chinezeasca probabil ca ai si auzit de expresia „energie stagnanta in ficat” – sau chi, cuvantul chinezesc pentru energia datatoare si purtatoare de viata din corpul nostru. Data viitoare cand ai o durere de cap, stai o clipa si observa cum se simte intregul tau corp.Poti sa inhalezi aer adanc in piept? Sau simti o gatuire in zona gatului si a pieptului? Deseori cand ai o migrena si corpul are o stare de incordare musculara de parca este intr-o armura de fier. Ca sa iti relaxezi corpul, trebuie sa poti respira adanc si complet, de la buric pana adanc de tot, sa simti ca si cum aerul a ajuns pana la oase. Deci, cu intentie constienta incepe sa inspiri in si din abdomen, nu din plamani. Nu iti forta respiratia. Doar las-o sa vina de undeva adanc, din zona stomacului tau.Fa o plimbare pe jos - Cand ai o durere de cap, excesul de energie este adunat tot in capul tau si ai nevoie sa il faci sa circule echilibrat prin tot corpul. Daca esti in stare sa te ridici din pat (uneori pur si simplu nu poti) iesi la o plimbare. Asta iti va duce energia in picioare si in talpi. Daca alergi, iti vei regla, calma si energiza tot sistemul. Cand mergi repede pe jos sau urci un deal de exemplu, ritmul cardiac se va armoniza cu respiratia si cu intregul corp.Bea multa apa ca sa te incarci cu energie - Bea apa, multa apa, mult mai multa decat consideri tu ca ai nevoie. Poti fi usor deshidratat fara sa realizezi, iar asta duce deseori la migrene teribile. Chiar si daca nu esti, daca bei multa apa, corpul va primi energie din ea si se va seta pe o stare naturala de energie pozitiva, care este vindecatoare si benefica. Ia-ti la indemana un litru de apa pentru orele urmatoare intr-un recipient care iti e drag.Pe masura ce bei, corpul tau incepe sa se relaxeze. Cand vine vorba de vindecarea unui simptom, exista un cuvant cheie important: fluxul. Fluxul de energie, fluxul fiecarui ritm din corpul tau. Apa ajuta foarte mult ca interiorul tau sa se armonizeze si sa existe un flux al starii de bine din tine.Stai cu capul in jos si picioarele in sus - Stai in cap sau sprijina-te pe umeri sau ajuta-te cu palmele asa cum poti. Asta iti poate suna a contradictie cu sfatul de a te duce la plimbare. Cum sa pui si mai multa energie in cap? Pe cat de incredibil suna, pe atat de bine iti face. Aceasta pozitie fixa va incepe sa iti reechilibreze fluxul energiei. Daca chiar poti sta numai in cap, va avea un efect de vindecare imediata a durerii de cap pentru ca se deschid canalele de energie din cap pana in picioare.Fa o meditatie usoara de vindecareIntinde-te intr-un loc linistit, cu spatele drept, picioarele usor departate si cu mainile relaxate atarnand pe langa corp. Doar trebuie sa te concentrezi pe respiratie, cum vine si cum pleaca. Dupa o vreme repeta aceste cuvinte in timp ce inspiri: „Eu sînt sinele meu curat si autentic”, iar cand expiri „Radiez de sanatate si sînt complet relaxat”. Practica asta cat de mult poti, minim 10 minute, maxim o ora. Daca vin ganduri multe peste tine si simti ca nu reusesti, lasa-le doar sa treaca, ca un nor pe cer, fara sa te implici in ele. Cum vin, asa se duc daca nu le dai atentie. Te concentrezi doar pe respiratia ta. Ce faci astfel? Iti reprogramezi subconstientul, dandu-i mesajul unei sanatati perfecte pe care el il va transmite fiecarei celule a corpului tau.Miroase uleiuri esentialeIa-ti ulei esential de levantica si/sau de menta de la un magazin de specialitate si pune-ti cateva picaturi la tample, pe gat sau in zona narilor. Mai poti pune cativa stropi de ulei esential in apa unei bai fierbinti. Aprinde o lumanarica, inchide usa, baga-te in cada, lasa aburii apei fierbinti sa se ridice si relaxeaza-te. Alte arome recomandate pentru dureri de cap sînt rozmarinul, eucaliptul si lemnul de santal. Migrenele de regula sînt insotite de anxietate, depresie si tristete asa ca aceste arome va pot imbunatati starea de spirit. O picatura pusa intre sprancene iti va improspata aerul inhalat, iti va relaxa sistemul nervos si calma mintea agitata si hiperactiva.