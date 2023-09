Michael Fassbender a revenit în cinematografie după o pauză de şase ani

Actorul Michael Fassbender, care şi-a construit în ultimii ani o carieră de pilot de curse, a ales Festivalul de la Veneţia pentru a reveni pe marile ecrane într-un film regizat de David Fincher, în care interpretează rolul unui asasin plătit, informează AFP.

Actorul irlandezo-german a părăsit industria cinematografică în 2017 pentru a se orienta către sporturile automobilistice, participînd mai întîi în circuitul Ferrari Challenge, iar apoi în campionatul European Le Mans Series (ELMS), notează Noi.md cu referire la agerpres.



El şi-a pus atunci între paranteze o strălucită carieră actoricească, marcată de roluri în superproducţii (precum filmele din franciza "X-Men") şi în filme de autor, precum "Hunger" şi "Twelve years a slave".



"Dacă nu am fi putut să ne adaptăm la disponibilitatea lui între două sezoane de curse automobilistice, probabil că nu am fi făcut acest film", a declarat duminică regizorul David Fincher în timpul conferinţei de presă ocazionate de lansarea filmului "The Killer". Acest lungmetraj, produs de Netflix, va beneficia doar de o distribuţie limitată în cinematografe începînd din 27 octombrie, înainte să fie lansat pe platforma de streaming americană pe 10 noiembrie.

"Îmi place mult ideea că cineva care a văzut filmul va privi de acum cu îngrijorare persoana aflată în spatele său la coada formată la casa de marcat a unui magazin de bricolaj", a glumit David Fincher, regizorul aflat în spatele unor pelicule precum "Seven" şi "Fight Club".



"The Killer" se concentrează pe personajul interpretat de Michael Fassbender, un asasin plătit care este în mod constant distras de o serie de evenimente neprevăzute.



Filmul marchează şi revenirea cineastului american David Fincher la Veneţia, unde lungmetrajul său "Fight Club" a fost fluierat de spectatori înainte să devină apoi un film-cult.



Greva actorilor şi a scenariştilor de la Hollywood, aflată în desfăşurare, l-a împiedicat pe Michael Fassbender şi pe partenera sa de pe marele ecran, Tilda Swinton, să fie prezenţi la Veneţia, unde starul irlandezo-german a cîştigat premiul de interpretare masculină (Coppa Volpi) în 2011 cu filmul "Shame", în care a jucat rolul unui dependent de sex. Michael Fassbender a primit şi două nominalizări la premiile Oscar: în 2014 pentru rolul secundar din "Twelve Years a Slave" şi în 2016 pentru rolul principal din filmul "Steve Jobs".



Dubla mişcare socială de la Hollywood a privat în acest an Mostra veneţiană de prezenţa pe covorul roşu a celor mai multe dintre starurile americane, inclusiv Bradley Cooper (care joacă în "Maestro") şi Emma Stone (apreciată de criticii de film pentru interpretarea sa din "Poor Things").



"Acest film a fost făcut în timpul pandemiei. Tocmai am ieşit dintr-o pauză de trei ani şi ideea că această pauză continuă mă întristează foarte mult", a declarat David Fincher în faţa reprezentanţilor presei, vorbind despre greva hollywoodiană. "Pot să înţeleg ambele tabere. Cred că tot ceea ce putem face este să îi încurajăm să negocieze", a adăugat cineastul american.



Cea de-a 80-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia se desfăşoară în perioada 30 august - 9 septembrie.