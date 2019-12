Metode de a calma arsurile gastrice cu remedii naturale

Arsurile la stomac sînt foarte frecvente și foarte neplăcute și apar, de cele mai multe ori, din cauza unei alimentații dezechilibrate, anumitor medicamente, stresului și fumatului.

Dar pot să apară și în gastrită sau reflux de acid. Deși medicamentele pot ajuta la calmarea acestor arsuri gastrice, leacurile naturiste sînt mai eficiente pe termen lung, aduc beneficii întregului corp și nu prezintă efecte secundare.Gastrita reprezintă inflamarea mucoasei stomacului. Afecțiunea se asociază cu stresul, consumul excesiv de alcool, fumatul, un regim alimentar bogat în grăsimi și sărac în fructe și legume. De aceea, cei care au un stil de viață dezorganizat au un risc mai mare de a fi diagnosticați cu gastrită. Aceasta se manifestă prin: senzație de arsură și disconfort în piept, refluxul conținutului stomacului în esofag, corelat cu regurgitare acidă în gură, respirație urît mirositoare în timpul acestor episoade de disconfort, greață și spasme cînd stomacul este gol etc.Cei care se confruntă cu astfel de neplăceri pot consuma trei căni pe zi, înainte de mese, de ceai de mușețel. Mușețelul este una dintre cele mai vechi și mai valoroase specii medicinale, acțiunea sa terapeutică fiind cunoscută încă din Antichitate. Florile de mușețel au numeroase întrebuințări în medicina naturistă. Acestea au proprietatea de a normaliza secreția acidului clorhidric în stomac și poate ajuta, de asemenea, la tratarea problemelor digestive, cum ar fi sindromul intestinului iritabil, diaree și colici. Ceaiul de mușețel se prepară astfel: se infuzează un pliculeț de flori de mușețel în 250 ml de apă clocotită, vreme de cinci-zece minute. Infuzia se bea îndulcită cu miere.Și ceaiul obținut din salcîm este indicat pentru a calma aciditatea gastrică. Îl poți prepara astfel: o lingură de flori uscate de salcîm se pun în 250 ml de apă fierbinte. Se consumă cîte trei căni de infuzie pe zi, timp de una-două săptămîni.Compușii fenolici din ghimbir sînt cunoscuți pentru faptul că ameliorează iritația gastrointestinală, că au proprietatea de a stimula producția bilei și că suprimă contracțiile gastrice, pe măsură ce alimentele și fluidele se mișcă prin tractul digestiv. Din acest motiv, ceaiul de ghimbir face parte din lista ceaiurilor pentru arsuri la stomac. Ca să-l prepari, pune o linguriță de plantă mărunțită în 250 ml de apă. Infuzia se fierbe timp de două-trei minute, după care se filtrează. Se pot consuma două-trei căni pe zi de ceai de ghimbir pe zi.Și menta poate ameliora arsurile stomacale, dar și anumite neplăceri digestive cum sînt balonarea și indigestia. Numeroase studii1 arată că menta relaxează sistemul digestiv și poate ușura arsurile la stomac. În plus, are un efect antispasmodic asupra sistemului digestiv fiind un remediu eficient în calmarea crampelor stomacale. Menta este și un bun medicament naturist în tulburări digestive și hepatice, avînd proprietatea de a mări secreția biliară. Infuzia de mentă se prepară astfel: o linguriță de plantă mărunțită se pune în 250 ml apă clocotită. Se acoperă pentru 15 minute, apoi se strecoară. Se poate consuma o cană după fiecare masă. Se recomandă și în tratarea diareei pentru proprietățile sale astringente, antiseptice și antismolitice.Pentru că folosirea îndelungată a ceaiului de mentă poate duce la incontinență urinară, vomă, asfixie și diaree, este important ca, înainte de a începe orice tratament naturist, să consulți medicul. Totodată, ceaiul de mentă are cîteva contraindicații. Nu trebuie consumat de hipotensivi, de persoanele care au aciditate scăzută a sucului gastric sau hernie.Pentru că busuiocul este un antiseptic intestinal, absoarbe gazele din stomac, stimulează digestia datorită uleiului volatil, este eficient în calmarea arsurilor la stomac. Două lingurițe de plantă mărunțită se pun în 250 ml apă clocotită. Se acoperă pentru 10 minute, apoi se strecoară. Se pot consuma două-trei ceaiuri pe zi. Ceaiul de busuioc nu trebuie consumat pe perioade mari de timp și este contraindicat femeilor însărcinate sau care alăptează, bebelușilor și copiilor mici.De cele mai multe ori, arsurile la stomac sînt declanşate de anumite alimente şi debutează atunci cînd acidul din stomac intră în tubul digestiv, arzînd partea din spate a gîtului. Astfel, durerea puternică poate radia în piept, mergînd din spatele sternului pînă în gît. În acest caz, eficient este ceaiul de roiniță. Infuzează o linguriță de frunze uscate de roiniță în 250 ml de apă clocotită. După cinci-zece minute, strecoară și bea o cană de ceai la prînz și una seara, după mese.Atenție! Toate aceste plante nu trebuie folosite simultan!