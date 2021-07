Metodă de tratament pentru pierderea timpurie a vederii în rîndul diabeticilor

Oamenii de ştiinţă au descoperit că şoarecii de laborator care sufereau de diabet şi care au primit tratament cu vitamina A au avut parte de îmbunătăţiri în privinţa vederii.

O nouă cercetare realizată pe şoarecii de laborator sugerează că tratamentul cu vitamina A poate îmbunătăţi vederea în rîndul persoanelor care suferă de diabet. Cercetarea sugerează că o singură doză de chromophore 9-cis-retinal, un analog al vitaminei A, poate îmbunătăţi semnificativ funcţia vizuală redusă în rîndul şoarecilor care suferă de diabet.

Cercetarea, care a apărut în Jurnalul American de Patologie, poate ajuta oamenii de ştiinţă să realizeze un tratament eficient pentru pierderea vederii, asociată cu retinopatia diabetică timpurie.

Retinopatia diabetică

Potrivit National Eye Institute, retinopatia diabetică este o afecţiune la nivelul ochilor care rezultă în urma pierderii vederii în rîndul persoanelor care suferă de diabet. În fazele mijlocii şi foarte înaintate, afecţiunea duce la deteriorarea vaselor de sînge de pe retina pacientului. Persoanele care suferă de diabet riscă să aibă prea mult zahăr în sînge, care poate provoca blocarea vaselor de sînge, rezultînd astfel sîngerarea. Ochiul poate dezvolta noi vase de sînge, însă acestea nu funcţionează corespunzător şi pot sîngera şi ele cu uşurinţă. Tratamentele pot lua forma injecţiilor, laserului sau intervenţiei chirurgicale.

Vitamina A este crucială pentru o funcţionare normală a vederii. Potrivit Office of Dietary Supplements, ajută la dezoltarea unei proteine care permite retinei să absoarbă lumina, asociată dozei de chromophore 11-cis-retinal de care ochiul are nevoie pentru a avea continuu o vedere optimă. Autorii studiului notează că există dovezi care sugerează că diabetul poate duce la deficit de vitamina A, iar 11-cis-retinal are o valoare scăzută în rîndul şoarecilor care suferă de diabet. Din acest motiv, cercetătorii vin cu ipoteza că există o asociere între diabet, deficitul de vitamina A şi pierderea timpurie a vederii caracteristice anumitor cazuri de retinopatie diabetică.