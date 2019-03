Medic naturopat, biochimist: Toate bolile apar de la intestine

Marva Vagarșakovna Oganian - medic naturopat, biochimist cu 45 de ani de experiență în tratament medical și muncă de laborator. Ea își împărtășește cu plăcere cunoștințele și metodele cu cei care doresc să-și îmbunătățească calitativ sănătatea și viața.

Teoria sa se bazează pe cărțile "Îndrumarul medicului naturopat" și "Regulile de aur ale medicinii naturale", unde sînt luate în considerare cauzele patologiei moderne, considerate incurabile: alergiile, hipertensiunea, cancerul, diabetul etc., care sînt numite de medicina tradițională ”stil de viață”, dar de care, în realitate puteți scăpa prin metode foarte accesibile. Marva Vagarșakovna a ținut o prelegere pe tema "Discuții despre nutriție", unde a explicat încă o dată reguli simple pentru sănătatea corpului și a spiritului. Întîlnirea nu a avut loc într-un loc oarecare – ci în localul de alimente proaspete Shanti Green, care reprezintă o insulă atmosferică pentru cei care preferă mîncarea vie și crudă.1. Cunoașterea biochimiei - baza existenței corecte a fiecărei persoaneNimeni nu vrea să se îmbolnăvească. A nu te îmbolnăvi este o dorință normală. Boala este o adevărata crimă împotriva organismului și a omului însuși.Marva Oganian a ajuns la această concluzie relativ recent. A studiat la universitatea de medicină, unde erau învățați să vindece boli. Mai tîrziu, ea a înțeles că medicii nu vindecă bolile, adică ei nu fac acel lucru nobil la care au visat. Studiind teoria medicinei, Marva Vagarșakovna a ajuns la concluzia că baza teoriei medicinei este de fapt biochimia, deoarece studiază metabolismul, care constituie baza organismului uman. Cei deja familiarizați cu prelegerile ei, știu că ea glorifică neobosit biochimia. În opinia ei, biochimia ar trebui să fie cunoscută de toată lumea. Pentru asta, nu trebuie să fii doctor sau absolvent al universității de medicină. Nu este nevoie cunoașterea întregului maxim, este suficient să studiem și să înțelegem elementele de bază.Franta: 1 miliard euro, anual, pentru bolile provocate de poluareAcum, fără cunoașterea biochimiei, este imposibil nu doar să ne vindecăm, dar și să trăim. Dacă analizați mai atent ce beți, ce mîncați, din ce sînteți alcătuit, vă veți putea orienta corect și în viață. "După ajustarea hranei, vă veți ajusta și viața în general", afirmă Marva Vagarșakovna, adică, învățați să vă construiți viața din acel materialul care e destinat pentru aceasta. Dacă consumați anumite produse alimentare, se modifică nu numai sănătatea, ci și psihicului. Sănătatea generală și psihicul sînt concepte inseparabile.Ce se întîmplă acum? În prezent nimeni nu cunoaște biochimia. Elementele de bază ale matematicii le cunosc toți, sînt studiate în școală. De ce nu se poate face același lucru și cu biochimia, care este atît de importantă? Paradoxul este că nici un medic nu cunoaște acum biochimia, nici chiar profesorii. În schimb le este cunoscută biochemiștilor, care sînt destul de puțini în lume, în special, în Rusia. Aceștia sînt oameni de știință de un nivel destul de înalt. De rezultatele muncii lor, din păcate, nu se folosesc nici medicii, nici populația. Toate descoperirile rămîn în laboratoare – acest lucru are un rol fatal în viața oamenilor, deoarece toată medicina depinde în totalitate de schimbul biologic.2. Medicina modernă nu tratează boala în sine, ci simptomele acesteiaCu ce se ocupă medicina oficială modernă? Ea tratează simptomele. Însă simptomele nu pot fi vindecate, ele pot fi înlăturate doar pentru o perioadă. Însă apoi ele revin – într-o formă asemănătoare sau modificată. Cel mai grav este că boala tinde nu doar să devină cronică, ci și să se transforme în altele. De exemplu, în copilărie ați avut angină sau pneumonie și de atunci le aveți în mod regulat. La început în copilărie este angină, iar la 35 de ani, de exemplu la o femeie, se transformă în cancer la sîn. Astfel de transformări ale unei boli în alta sînt naturale. De ce? Toate explicațiile detaliate le găsiți în cartea Marvei Oganian "Medicina ecologică: calea viitoarei civilizații".Există o situație care este de neînțeles pentru medici. Nici un medic nu va spune că o femeie are cancer la sîn deoarece în copilărie a suferit deseori de angină sau pneumonie care nu au fost tratate pînă la capăt.Apropo, din păcate, în prezent, nici o boală la copii nu este tratată în totalitate. Amintiți-vă și analizați: de ce ați fost bolnav în copilărie și cu ce boală vă confruntați acum. Probabil, aceasta este una și aceeași boală.3. "Moartea vine din intestin"Să analizăm întrebarea din perioada copilăriei. Care sînt, de obicei, bolile copilăriei, cu excepția răcelei și a anginei? Acestea sînt varicela, oreionul, rubeola și altele, care sînt clasificate ca fiind "boli ale copilărie", deoarece fiecare dintre noi trebuie să aibă în copilărie aceste boli, pentru că la o vîrstă mai înaintată acestea sînt mai greu de suportat. Întrebarea este: de ce?În primul rînd, nu toți copiii au suferit de aceste boli. S-au îmbolnăvit doar acei care au în organism mai mult material pentru a dezvolta virusul care provoacă boala. De ce copiii suportă aceste boli mai ușor decît adulții? Răspunsul este simplu - corpul copilului nu este încă atît de îmbibat cu diferită murdărie, care se acumulează, în primul rînd, în colon.În medicina naturală, există chiar o expresie comună - "moartea vine din intestine". Și este literalmente așa. Dacă știm regulile de curățare a intestinelor, am trăi foarte mult timp și am fi sănătoși. Cu cît este mai în vîrstă persoana, cu atît mai multă murdărie ea acumulează.Despre ce fel de murdărie este vorba, veți intreba? Mai întîi de toate - conținutul intestinului, pentru că noi nu-l curățăm, nu-l spălăm, nici în copilărie, nici mai târziu.Există un mit comun precum că, dacă faci irigări frecvente, poți "spăla" microflora. Care microfloră? Ceea ce se întîmplă în intestine este ceva teribil. Microflora putrezită va fi curățată și va rămîne cea bună, deoarece microbul benefic nu poate fi spălat complet din intestine, este ireal. Microflora rea va fi spălată, va rămîne una prietenoasă care se va înmulți. Principalul lucru este să oferi o nutriție adecvată acestei microflore benefice.4. Alimentație corectă și incorectăMîncarea este o mare binecuvîntare, dar în prezent ea a devenit un mare rău. Răul este mîncarea "publică", care este vîndută în spații publice de catering - cantine, grădinițe, spitale, armată etc. Aceasta este o mîncare criminală pentru sănătate. Din această cauză, copiii se îmbolnăvesc în grădinițe. Nu din cauza frigului, ci pentru că acolo ei primesc o hrană distructivă, de la care au acumulat prea multă murdărie. De exemplu, în Elveția, în grădinițe copiii sînt hrăniți cu fructe, salate și ceai cu miere. În mod surprinzător, acest lucru este suficient pentru ca copiii să fie sătui, sănătoși atît fizic, cît și mental.Nu trebuie să vă fie frică să spălați toate murdăria din intestine. Un intestin curat se deosebește semnificativ de unul murdar. Sub greutatea toxinelor, în timp, el începe să atîrne din cauza că tonusul slăbește. Murdăria intestinală include resturile de fecale, mucus putred și semiputred, care conține paraziți vii și morți. Pe aceștia vă este frică să îi spălați?În plus, unii nutrienți trebuie să treacă prin peretele intestinal. Cum vor trece, dacă există un strat de murdărie pe pereții colonului? Corect, nicicum. Din această cauză, suferă tonusul intestinal, ceea ce duce la probleme cu golirea. În general, problema constipației este o consecință a unei alimentații necorespunzătoare, a alimentelor moarte. Mîncarea nevie, incorectă este cea prelucrată termic. Iarna este greu să trăiești, alimentîndu-te doar cu produse vii, crude, trebuie să adăugăm și unele procesate, dar vara este destul de posibil pentru toți să respecte regimul, cu excepția locuitorilor din nordul îndepărtat, din motive bine cunoscute de toți.Cu această ocazie, Marva Vagarșakovna are un subiect separat pentru lecții, care poate fi găsit pe Internet: "Alimentația biologică pentru organismul uman". Este foarte important ca biochimia alimentelor și biochimia umană să corespundă. Dacă se potrivesc, atunci nu vom fi bolnavi. Da, acum este dificil să găsiți produse ecologice, fără adausuri de OMG. De exemplu, pentru a prelungi termenul de valabilitate al unei pătlăgele, în ea este introdusă o genă de la taur. Chiar și așa, trebuie să consumați alimente sanatoase. Există mereu căi pentru cei care au dorință.5. Pastilele nu vindecă, ele distrug sănătateaDupă cum am constatat deja, medicii moderni nu cunosc biochimia. Și dacă veniți la medic cu durere în picioare, medicul vă va prescrie un medicament pentru durere în picioare. Dar vă va ajuta acest lucru?Cine face pastilele? Omul. Dar poate omul recrea corect ceea ce a creat natura? Corpul uman nu a fost creat de om, este imposibil de a crea în mod artificial omul, deoarece el a fost creat de natură, Dumnezeu, Univers. Putem atinge nivelul divin și să corectăm ceea ce a fost creat de creator? Nu, nu putem. Dar ce putem face cu această creație? O putem deteriora, ceea ce facem acum cu ajutorul medicamentelor. Voi primiți un produs străin, nu este vorba de mîncare, este vorba despre ceva nefiresc, străin. Medicamentul corectează metabolismul? Nu, doar îl înrăutățește.Înainte erau foarte puține medicamente, nu mai mult de cinci. Au existat, de asemenea, ierburi, care erau mult mai progresiste decît preparatele. Pentru că sînt o mulțime de ierburi otrăvitoare, periculoase, toxice, acestea sînt utilizate în cantități foarte mici. Dar, din nou, ca în cazul pastilelor, acetea suprimă imunitatea. Suprimarea imunității este baza oricărui tratament științific. Este, de asemenea, o metodă de tratament, dar de un alt tip - chimioterapia din plante. Din păcate, nici acest sistem nu este potrivit.Pentru tratament este potrivit doar ceea ce este creat de natură. Orice produs alimentar are un efect farmacologic, dar numai acela care corespunde chimiei noastre biologice.Pentru a nu se îmbolnăvi, omul trebuie să aibă o conștiință ecologică, în primul rînd medicii și guvernul, iar apoi fiecare dintre noi. Societatea, spre exemplu, creează mai întîi alcoolul și alcoolismul, iar mai apoi se luptă cu el. Acesta este paradoxul timpurilor moderne. Nu ajungeți la asta.Dacă o persoană își va dezvolta o conștiință ecologică, el nu va suporta absurditatea care are loc acum în întreaga lume, ci va atrage și alți oamenii după el, îmbunătățind astfel întreaga lume.Aliona Bîcova