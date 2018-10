Mai mulți oameni s-au întrecut la campionatul mondial de cules măsline la viteză

O întrecere inedită s-a desfăşurat pe insula croată Brac. Acolo a fost organizat pentru al doilea an consecutiv campionatul mondial de cules măsline la viteză. Evenimentul a reunit participanți din 11 țări.

La fel ca anul trecut, echipa Croației a ieşit învingătoare. Cîştigătorii au cules 67 de kilograme de măsline în doar 45 de minute, cu aproape 11 kilograme mai mult decît echipa de pe locul doi, Muntenegru.



”Am putea spune că ne-am născut şi crescut printre măslini. Stăpînim foarte bine tehnica de cules măsline. Trebuie să umpli sacii cît mai rapid. Poate sună simplu, dar e greu şi noi am demonstrat că sîntem cei mai buni”, a declarat Jaksa Gospodnetic, membru al echipei croat.



Podiumul a fost completat de reprezentanţii Sloveniei. Ultimul loc l-a ocupat echipa Marii Britanii, care a cules mai puțin de 37 de kilograme de măsline. Membrii ei au fost însă remarcați de juriu pentru că s-au distrat cel mai mult în timpul concursului.



”La început credeam că ne descurcăm foarte bine. Asta pînă cînd am văzut echipa croată. Atunci am înțeles că tehnica noastră este una specifică amatorilor, dar ne-am distrat de minune”, a zis Fitzpatrick, membru al echipei engleze.





Insula Brac este recunoscută drep regiunea cu cea mai mare producție de ulei de măsline din Croaţia.