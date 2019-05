Lucruri despre care prea mulți dintre noi nu le știu

Există lucruri în lumea asta care nu te vor ajuta neapărat dacă le ai memorate, dar tot îți place în continuare să le afli.

Acestea sînt cîteva lucruri interesante care nu te vor face neapărat mai inteligent, dar poate-ți vor servi măcar drept subiecte de discuție.Probabil te așteptai ca un device să se numere printre cele mai bine-vîndute lucruri din lume. Apple a vîndut peste 500 de milioane de iPhone-uri, potrivit USA Today. Destul de surprinzător, nici vînzările în ceea ce privește o anumită serie de cărți nu au stat tocmai rău. Este vorba despre celebra serie cu vrăjitori, Harry Potter. Cărțile au fost vîndute în peste 450 de milioane de exemplare.Acesta este un fenomen în care anumite elemente din sîngele cuiva lipsesc. Persoana respectivă are o grupă de sînge amestecată. Doar 0,0004% din populația lumii are un astfel de tip de sînge. Există un stoc special de astfel de sînge în cazul în care este nevoie de o transfuzie. Surprinzător, această grupă sanguină unică poate dona către o persoane cu o grupă sanguină normală.Există o groază de lucruri de făcut sau cure de slăbire pe care le-ai putea ține pentru a pierde din greutate. La fel și tipuri de exerciții fizice care să te ajute să slăbești. Normal, statul la calculator nu e o soluție. Pentru a arde o singură calorie trebuie să apeși butonul mouse-ului de 10 milioane de ori.Probabil nu știai, dar pasărea albastră din logo-ul Twitter are un nume. O cheamă Larry. Creatorii rețelei sociale au numit-o după jucătorul de baschet Larry Bird.Au apus de mult zilele în care ne încărcam telefoanele o dată pe săptămînă. Acum, ajungi să faci asta chiar și de cîteva ori pe zi. Totuși, nu este neapărat motiv de îngrijorare. Consumi atît de puțină energie electrică atunci cînd îți încarci telefonul încît dacă ai calcula costul anual, acesta ar fi mai mic de cinci lei.O tăietură în hîrtie nu pare foarte periculoasă. Totuși, aceasta e chiar mai dureroasă decît una normală. Motivul ar fi pentru că aceste răni nu sîngerează mereu. Astfel, terminațiile nervoase stau deschise în aer liber, ceea ce le irită.În pădurile munților din Nepal există albine gigant care pot ajunge la dimensiuni incredibile pentru niște insecte. Pot atinge chiar o lungime de trei centimetri. Acestea produc o miere specială care poate da efecte halucinogene, iar localnicii o colectează.Pentru majoritatea dintre noi, limbile asiatice sînt imposibil de înțeles. Pare că și cetățenii Japoniei se mai încurcă din cînd în cînd. Unele semafoare din această țară au culoarea albastră în loc de cea verde pentru că în japoneză, aceste culori au aceeași denumire.Ultimele cuvinte ale marilor personalități sînt de multe ori unele înțelepte și repetate drept citate pentru sute de ani. Ar fi putut fi și cazul lui Albert Einstein. Totuși, ultimele sale cuvinte sînt necunoscute pentru că a vorbit în germană unei asistente care nu vorbea limba.