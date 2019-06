Lista alimentelor care te protejează de soare

Expunerea la soare vine la pachet cu numeroase probleme.

Acesta poate activa radicalii liberi din piele, care duc la îmbătrînire sau la apariția cancerului de piele. Mai mult decît atît, soarele poate produce arsuri.Care sînt alimentele care te protejeaza de soareSomonul este o sursa bogata de antioxidanti, care ajuta la repararea daunelor produse de soare. Acesta mai contine si omega 3, actionand ca un antiinflamator si protejand impotriva arsurilor solare.Pe langa somon, te protejeaza de razele soarelui si alimentele bogate in catachine. Printre acestea se numara: ceaiul verde, capsunile, afinele, murele, spanacul, nasturelul, vinul rosu, ciocolata neagra, rosiile, varza, carnea de pui, marul, turmericul, ghimbirul, pepenele rosu, semintele de dovleac. Alimentele care contin catachine sînt mult mai puternice decat cele care contin vitamina C si E.In zilele toride de vara si cu umiditate crescuta consuma alimente usoare, fructe si legume si hidrateaza-te corespunzator. Imbraca-te cu materiale usoare din bumbac si in, astfel incât pielea sa respire. Pentru ten, in loc de un demachiant gras ar fi bine sa folosesti un produs de curatare pe baza de spuma sau un gel cu acid glicolic.In acest mod vei elimina murdaria, transpiratia, dar si resturile de crema SPF. La fel vei proceda si cu crema de fata. Daca pe timpul rece ai utilizat o crema grasa, vara ar trebui sa o inlocuiesti cu o lotiune usoara, care nu ingrasa pielea.