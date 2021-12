Lista alimentelor care te încălzesc în mod natural pe timp de iarnă

Ovăzul, ciocolata caldă, supa de fasole neagră, supa de dovleac şi ceaiul de ghimbir sunt preparatele care ajută la creşterea temperaturii corpului.



Îţi e frig? Nu lua o bluză în plus pe tine. Schimbă-ţi regimul alimentar. Recomandarea vine din partea medicilor nutriţionişti care spun că există o serie de alimente care te ajută să te încălzeşti în mod natural pe timp de iarnă.



În această categorie intră alimentele bogate în nutrienţi, antioxidanţi şi substanţe care menţin sistemul imunitar la un nivel optim, ne pot ajuta să luptăm din interior spre exterior cu temperaturile scăzute de afară, notează site-ul Lyla.ro.



● Ovăzul este bogat in fibre si in proteine vegetale, precum si in betaglucan, o substanta care ajuta la reducerea colesterolului cu pana la 10%. Medicii le recomandă persoanelor friguroase să mănânce cât mai multe alimente care conţin ovăz.



● Ciocolata caldă poate reprezenta desertul ideal în această perioadă a anului. Băutura contribuie la menţinerea sănătăţii inimii, dar şi la sănătatea celulară. Conţine flavonoizi, adică antioxidanţi puternici care ne apără de radicalii liberi, ce pot dăuna sănătăţii inimii. Medicii spun că o inimă sănătoasă şi o circulaţie bună a sângelui echivalează cu o mai bună menţinere a căldurii corpului pe timp de iarnă.



● Supa de fasole neagră, preparată cu boia iute sau chilli, poate fi o masă ideală pe timp de iarnă. Preparatul este o sursă ideală de fier şi cupru. Mai mult, sorbitul lent din supă ajută muşchii să folosească mai mult oxigen, fapt care-ţi menţine sănătatea sistemului imunitar.



● Supa de dovleac este ideală pentru persoanele care au o deficienţă de vitamina A. Alimentul este o sursă ideală de vitamina A, B1, B3, B6, C, E, acid folic, calciu, potasiu, seleniu, fier, mangan şi de fibre. Toate acestea ajută la bună sănătate a ochilor, dar şi a pielii, ne protejează de răceli şi întăresc sistemul imunitar. Mai mult, supa de dovleac asigură şi senzaţia de saţietate pe termen lung, fiind recomandat şi în curele de slăbire.



● Ceaiul de ghimbir este ideal chiar şi pentru cei mai friguroşi dintre noi. Ghimbirul are proprietăţi termogenice care ajută corpul să-şi menţină căldura. Mai mult, ghimbirul accelerează şi arderile metabolice, contribuind totodată şi la buna circulaţie sângelui, inclusiv la extremităţi.