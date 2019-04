Legumele de primăvară: De ce este bine să le mănînci Diverse 14 aprilie 2019, 23:00

Primăvara natura ne oferă trufandale, niște legume speciale pe care ar trebui să le consumăm din belșug.

Este vorba de leurdă, usturoiul sălbatic, untișorul, frunzele de spanac, de ștevie, de lobodă, toate aceste frunze verzi extrem de bogate în vitamine și minerale. Nutritioniștii ne recomandă să le introducem în dietă în fiecare zi.

Leurda crește în pădure la răcoare, iar dacă o vom culege de acolo va avea o informație nutrițională extraordinară pentru că provine dintr-un sol netratat, crește singură cu propriile puteri. Leurda este antiparazitară, antivirală, antiseptică, este bună pentru scăderea tensiunii arteriale, este folosită ca un condiment de primăvară care se poate presăra peste toate alimentele.

Untișorul este o plantă bogată în vitamina C, folați, siliciu. Este o plantă cu bogate proprietăți antioxidante și depurative și ideal este să consumăm această plantă pînă înflorește.

Prin fierbere unele vitamine vor dispărea, vitamina C de exemplu și unele vitamine din grupul B, dar mineralele vor rămîne, vor avea încă proprietăți depurative și putem să le consumăm sub formă de tocănițe sau ciorbe.