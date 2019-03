Leguma care scade tensiunea şi întăreşte organismul și vederea

Una dintre vedete sezonului este spanacul care ajută la procesul de detoxifiere a organismului, susține pierderea în greutate, menține sănătatea ochilor, sprijină oasele, reduce hipertensiunea arterială, întărește sistemul imunitar, combate la stoparea căderii părului, tratează acneea.

Spanacul este minunat! Primăvara, sezonul tuturor oportunităților care contribuie la menținerea optimă a stării de sănătate. Este anotimpul în care piețele abundă în legume proaspete.Spanacul are proprietăți miraculoase antioxidante și anticanceroase. De asemenea, este bogat în proteine și vitaminele A, C și E.Contribuie la detoxifierea organismului. Spanacul conține clorofilă care are proprietăți antiinflamatorii și poate fi utilizată pentru a detoxifia organismul.Ideal în procesul de slăbire deoarece are puține grăsimi și carbohidrați, în schimb este bogat în substanțe nutritive și minerale. Mai mult, este bogat în fibre care ajută digestia, scad glicemia.Promovează sănătatea ochilor. Spanacul conține două substanțe – luteină și zeaxantină care acționează ca o barieră împotriva cataractei. În plus, are și vitamina A care este esențială ochilor sănătoși.Diminuează riscul de apariție a astmului. Riscul dezvoltării astmului este mai mic la persoanele care consuma anumiți nutrienți. Unul dintre acești nutrienți este beta-carotenul, iar spanacul este bogat în beta-caroten.Spanac ajută la întărirea oaselor deoarece conține vitamina K. În afară de aceasta, alte minerale, cum ar fi manganul, cuprul, magneziul, zincul şi fosforul ajută, de asemenea, la construirea oaselor puternice. Aceste minerale sînt esenţiale şi pentru menţinerea dinţilor şi a unghiilor sănătoase.Reduce hipertensiunea arterială. sînt studii care susțin că spanacul ajută la reducerea cantității de potasiu din organism și implicit la reducerea riscului de hipertensiune arterială.Relaxant muscular de elită. Spanacul te va ajuta să dormi repede și bine deoarece are un conținut ridicat de zinc și magneziu, care accelerează venirea somnului.Spanacul previne ulcerul gastric. sînt studii care arată că spanacul are capacitatea de a proteja mucoasa stomacului, diminuînd astfel probabilitatea apariţiei ulcerului gastric.Crește imunitatea organismului. Consumul de spanac previne răcelile și inflamațiile din organism.Antioxidanții care sînt în spanac ajută la regenerarea pielii.Combate căderea părului deoarece este bogat în fier.Protejează împotriva îmbătrînirii premature a tenului. Bogat în vitamina B, spanacul protejează pielea împotriva razelor ultraviolete care pot dauna grav pielii. În plus, spanacul conține foarte mulți antioxidanți care distrug radicalii liberi din organism și protejează împotriva îmbătrînirii premature a tenului.