Leacul natural vechi de sute de ani. Ce tratezi cu lapte de capră?

Chiar daca poate sunteti obisnuiti sa consumati lapte de vaca, trebuie sa stiti ca laptele de capra va ofera mai multe proprietati benefice pentru organismul nostru.

Ganditi-va ce beneficii veti obtine daca consumati in mod obisnuit lapte de capra. Cu siguranta veti fi surprinsi.Numeroase studii au aratat ca laptele de capra are multe efecte benefice care ajuta la imbunatatirea sanatatii si calitatii corpului nostru, chiar mai mult decat laptele de vaca. Daca aveti intoleranta sau sunteti alergici la laptele de vaca, atunci cel de capra poate inlocui perfect.Laptele de capra este bun pentru a combate anemia si previne aparitia acesteia. Astfel, laptele de capra este de asemenea perfect pentru a combate problemele de osteoporoza sau oase.Laptele de capra este mai gros si are o textura mai cremoasa decat laptele de vaca. In plus, este foarte bogat in minerale, avand un procentaj mai mare decat cel de vaca. De asemenea, este bogat in calciu, potasiu si vitaminele A si B-6.Este un produs usor de digerat. Multi oameni au o intoleranta la laptele de vaca, deoarece aceasta poate provoca dureri de stomac sau probleme digestive. La randul sau, laptele de capra contine proprietati care ajuta la reconstruirea florei intestinale, cum lucreaza pentru a neutraliza aciditatea.Daca suferiti de ulcer, gastrita si alte boli de stomac sau intestinale, laptele de capra este perfect pentru dvs. Acesta contine mai putina lactoza si acest lucru il face antialergic.Mai mult decat atat, acesta este un produs bun pentru cholesterol. De asemenea acest lapte este perfect pentru prevenirea diabetului sau a altor afectiuni cardiovasculare.Laptele de capra este bogat in omega 6, acesta fiind un alt motiv care face acest tip de lapte mai usor si mai digerabil.In cele din urma, trebuie sa stiti ca laptele de capra este similar cu laptele matern, de aceea este perfect pentru dezvoltarea si cresterea copiilor nostri. Proprietatile sale fac ca acest produs sa ne apere de bacterii si virusi, asa ca consumul lui regulat va face mai sanatosi.