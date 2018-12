Leacul miraculos al sezonului rece

Ridichiile negre sau de iarnă, deși mai puțin consumate la noi, sunt recomandate de către medicina naturistă în rezolvarea unor probleme de sănătate, dintre care cea mai cunoscută este tusea rebelă.

Nutriționiștii o recomandă mai ales în dietele de sezon rece, deoarece conține antioxidanți eficienți împotriva răcelii și gripei, dar benficiile sale nu se opresc aici. Ridichea neagră are următoarele proprietăți curative: ajută la golirea vezicii biliare, este antiscorbutic (foarte puternic), tonic respirator, sedativ nervos, antialergic, diuretic, aperitiv, digestiv, stimulent al celulei hepatice.Această legumă conține: esențe sulfurate (rafanol), sinalbină, glucotropaeolină, vitaminele B si C, tucoferol, fibre alimentare, săruri minerale: potasiu, sodiu, fier, iod și magneziu. Aceste proprietăți o transformă într-un elixir cu numeroase beneficii și calități terapeutice asupra stării de sănătate.Ridichea neagră poate fi folosită cu succes în următoarele afecțiuni:- ridichea neagră este utilă mai ales în cazurile de gripă și răceală, protejând sistemul respirator de infecții. Poate fi folosită cu succes la tuse, nas înfundat, dureri de gât, ajutând la eliminarea substanțelor nocive din bronhii și plămâni.În cazul tusei, se ia o ridiche potrivită ca dimensiune. Se scobește în interior cu un cuțit și se umple golul cu miere. Se lasă într-un loc cald pentru câteva ore, după care se consumă-se bea sucul obținut și se mănâncă ridichea.- are proprietăți depurative și energizante, ajutând la eliminarea toxinelor din ficat. Detoxifiază ficatul, contribuind la regenerarea celulelor hepatice. De asemenea, se reglează producția și fluxul bilei, eliminând excesul de bilirubină din sânge. Efectele benefice se resimt în cazurile de icter, litiază biliară, insuficiență hepatică, colecistită, protejând ficatul și vezica biliară de infecții.- ridichea neagră este indicată la copii pentru combaterea stărilor de oboseală și anemie. Tot la copii, ridichea neagră poate fi folosită ca remediu împotriva rahitismului, ajutând la fixarea calciului în oase și la fortifierea organismului.- consumul de ridichi ajută la eliminarea toxinelor acumulate în rinichi, reducând posibilitatea formării calculilor renali, inhibând infecțiile urinare. De asemenea, se diminuează senzația de arsură în timpul urinării, datorită proprietăților antiinflamatoare. Consumată regulat, ridichea neagră duce și la mărunțirea calculilor renali sau biliari și la eliminarea lor mai ușoară. Tratamentul cu suc sau sirop din miere și ridiche ar trebui să dureze 6 săptămâni. Se poate opta și pentru o combinație de sucuri formată din suc de ridiche neagră, suc de ridiche roșie, suc de castravete și suc de varză. Efectul energizant și tonic îl va completa pe cel depurativ.– consumul de ridichii negre, prin conținutul său bogat de fibre și apă și prin proprietățile sale antibateriene, contribuie la mișcările regulate ale intestinului, ajută la menținerea echilibrului florei intestinale, elimină toxinele din intestine.– se recomandă ridichea în cazurile și problemele de piele, precum erupții cutanate, piele uscată, datorită proprietăților sale dezinfectante. O mască cu ridiche neagră curață excelent tenul, având un efect purifiant. În acest sens, se tamponează obrazul cu zeamă proaspată de ridiche neagră, se lasă să acționeze, apoi se clătește obrazul cu apă minerală dezacidulată.