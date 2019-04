Leacul-minune care curăță plămînii și previne atacul vascular

Cunoscută ca remediu de milenii, leurda este leacul din lunile de primăvară pe care natura ni-l oferă pentru ca organismul nostru să se curețe de toxine și să își întărească sistemul imunitar.

Are un puternic miros de usturoi și înflorește în perioada aprilie — iunie. Leurda crește numai în pădurile din Europa Centrală, iar pînă în prezent nu a putut fi aclimatizată în nici o altă regiune. În țara noastră, verdele viu al frunzelor și albul luminos al florilor ei împodobesc pădurile din Muntenia, Transilvania și sudul Moldovei.Frunzele de leurdă au componente asemănătoare cu cele ale usturoiului, predominînd sulfura de alil, care imprimă gustul și mirosul caracteristice tuturor speciilor din genul Allium. În plus, conține carotenoizi, vitaminele A și C, vitamine din complexul B, levuloza, ulei eteric complex, săruri minerale, calciu, fier, fosfor, natriu, magneziu, cupru și proteine.Cu frunzele ei în formă de paloș, leurda este unul dintre cele mai puternice remedii din farmacia naturii. Consumată sub formă de salată, suc, infuzie, decoct, tinctură, acționează favorabil în numeroase afecțiuni.În urma unor studii efectuate în laboratoarele din Germania, leurda a fost declarată „Planta mileniului trei” pentru multiplele sale efecte benefice asupra organismului nostru. În prezent, leurda este considerată din punct de vedere terapeutic mai puternică decît usturoiul.Leurda este foarte bogată în adenozină, substanță care, conform unor studii recente, are un rol esențial în reducerea colesterolului, în scăderea tensiunii arteriale. Este eficientă în ateroscleroză coronariană, hematurie și previne accidentele vasculare, evitînd apariția trombozei și tromboflebitei.Substanțele active conținute de leurdă au efecte vasodilatatoare și reduc hipertensiunea arterială.Ultimele studii arată că anumite substanțe active din leurdă neutralizează radicalii liberi din sînge, au efecte de relansare a activității endocrine, previn sclerozarea vaselor de sînge și favorizează circulația cerebrală, oprind astfel procesul de îmbătrînire.Leurda stimulează capacitatea de memorare, combate momentele de lapsus, amneziile, insomniile, amețelile de dimineață, stările depresive, tensiunea la nivelul capului și stările de anxietate și de neliniște. În tratamentul insomniei și al stărilor de neliniște, sînt indicați bulbii, care se pot consuma ca atare sau sub formă de salată.Frunzele consumate sub formă de salată sînt benefice persoanelor cu bronșite, în tuberculoza pulmonară și în tratarea infecțiilor de la nivelul căilor respiratorii superioare (gripe, raceli), datorită efectului antiseptic și antiinflamator. Acțiunea benefică a plantei este datorată și substanțelor volatile pe care le conține. Aceleași substanțe au și un pronunțat efect expectorant, eliminînd mucusul din arborele bronșic. Tinctura de leurdă este un bun adjuvant în tratamentul bolilor ce afectează aparatul respirator.Leurda curăță rinichii și vezica urinară, favorizează urinarea și elimină excesul de acid uric, foarte dăunător la bolnavii de gută. Are efecte în diaree acută și cronică, dizenterie, indigestii, insuficiență biliară, colici abdominale, balonări. Prin efectul depurativ, leurda ajută cu succes la eliminarea paraziților intestinali, fiind eficientă și în tratarea sclerodermiei, psoriazisului, acneei și în general a bolilor de piele care apar pe fondul intoxicării organismului. Este indicat și pentru a combate reumatismul degenerativ. Tinctura contribuie semnificativ la funcționarea optimă a sistemului digestiv.Folosită pentru uz extern, leurda este eficientă în combaterea reumatismului degenerativ, eczeme, herpes, răni greu vindecabile, scrofuloză și alte boli cronice de piele. Datorită principiilor active, cu proprietăți antibiotice și antimicotice, uleiul de leurdă se folosește în principal pentru uz extern în tratarea diferitelor afecțiuni cronice ale pielii.Tinctura de leurdă contribuie eficient la distrugerea candidei, indiferent de localizare. Cura cu vin de leurdă contribuie în mod esențial la prevenirea bolilor de natură virotică.Atît clorofila din frunzele proaspete de leurdă, cît și anumite substanțe similare cu cele conținute de usturoi au efecte antitoxice puternice și ajută la înlăturarea efectelor nocive ale nicotinei și fumatului. Ele contracarează efectele dăunătoare ale nicotinei și al gudronului din țigări, fiind un mijloc de protecție excelent, atît pentru fumătorii activi, cît și pentru cei pasivi.Leurda este extrem de bine tolerată de ficat. Și, deși are un puternic miros de usturoi, nu dă respirației izul neplăcut pe care îl dă usturoiul.Leurda este contraindicată mamelor care alăptează, deoarece poate afecta calitatea laptelui și poate provoca colici sugarului. Persoanele care suferă de gastrită hipoacidă, indigestie sau colită trebuie să consume leurdă cu prudență.