La 9 ani a trecut un examen de matematică de nivel universitar

Un băiat de 9 ani din Japonia a trecut un examen de matematică de nivel universitar.

Ce vîrstă avea cel mai tînăr absolvent de universitate din istorie Un băiat de 9 ani din provincia Hyogo din vestul Japoniei a susţinut cu succes un examen de matematică de nivel universitar, a anunţat marţi Institutul de Certificare în Matematică din Japonia, citat de Agerpres. Pînă acum, cel mai tînăr absolvent de universitate din lume este un american, care a reușit această performanță la vîrsta de 10 ani.

Japonezul Shogo Ando a început să studieze pentru examen cînd avea 7 ani şi susţine că intenţionează să îşi utilizeze cunoştinţele matematice pentru binele societăţii, arată The Japan Times. Vreau să îmi folosesc cunoștințele de matematică și să contribui la binele societății prin cercetări cum ar fi cele împotriva încălzirii globale.

Shogo Ando: Pe de altă parte, un băiat de 9 ani din Belgia este pe cale să devină cel mai tînăr absolvent de universitate din lume, după ce va finaliza studiile de licenţă în inginerie electrică la Universitatea de Tehnologie din Eindhoven, Olanda.

Cel mai tînăr absolvent de universitate avea 10 ani După ce a terminat liceul într-un an, Laurent Simons, care are un IQ de 145, a început cursurile universitare şi este hotărît finalizeze în doar nouă luni ciclul de licenţă, care în mod obişnuit durează trei ani.

Băiatul a declarat că îşi doreşte să cerceteze domeniul organelor artificiale şi, la final, să dezvolte un corp complet artificial în propriul laborator. Pînă în prezent, cea mai tînără persoană care a obţinut o diplomă universitară este americanul Michael Kearney, care a realizat această performanţă în iunie 1994, la vîrsta de 10 ani şi patru luni, potrivit Cărţii Recordurilor Guinness.